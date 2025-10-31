Движение могут ограничить на дорогах Алматы из-за концерта Кайрата Нуртаса

В департаменте полиции Алматы сообщили, что во время мероприятия будут приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности зрителей. Для предотвращения заторов возможно частичное ограничение движения транспорта в квадрате: проспект Абая — улицы Байтурсынова, Муканова и Сатпаева.

— Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее планировать маршруты движения. Безопасность граждан — наш приоритет. Соблюдайте общественный порядок и следуйте указаниям сотрудников полиции, — отметили в ДП.

Отметим, что движение в этом районе города традиционно ограничивается во время проведения масштабных мероприятий. Ранее аналогичные меры принимались во время концертов Дженнифер Лопес, Backstreet Boys, а также матча между «Кайратом» и мадридским «Реалом».