    11:48, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Движение могут ограничить на дорогах Алматы из-за концерта Кайрата Нуртаса

    Концерт известного исполнителя Кайрата Нуртаса пройдет на центральном стадионе, передает агентство Kazinform.

    центральный стадион Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что во время мероприятия будут приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности зрителей. Для предотвращения заторов возможно частичное ограничение движения транспорта в квадрате: проспект Абая — улицы Байтурсынова, Муканова и Сатпаева.

    — Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее планировать маршруты движения. Безопасность граждан — наш приоритет. Соблюдайте общественный порядок и следуйте указаниям сотрудников полиции, — отметили в ДП.

    Отметим, что движение в этом районе города традиционно ограничивается во время проведения масштабных мероприятий. Ранее аналогичные меры принимались во время концертов Дженнифер Лопес, Backstreet Boys, а также матча между «Кайратом» и мадридским «Реалом». 

    Еламан Турысбеков
    Автор
