Алматинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии

Причиной отсутствия света названа необходимость проведения ремонта, как подрядного, так и для устранения дефектов.

Продолжительность отключения света в каждом районе разная. Ремонты будут проводить на трансформаторных и распределительных подстанциях, а также на воздушных линиях электропередач.

В АЖК обещают, что отключения электричества будут производить днем — с 8 часов утра до 17 часов вечера.

Полный график отключений выглядит так:

25 ноября

проспект Райымбека, 235, 237; улица Галилея, 2;

улица Краснодарская, 10-95; Ломоноса, 44-59; Маяковского, 44-49; Сейфуллина, 315-363; Черноморская, 4-45;

южнее Жамбыла, между Шарипова и Досмухамедова;

улица Мынбаева, 24;

микрорайон Алгабас, улицы Онгарсынова, Жамбыла, Аксай, Бесбатыра, Богенбай батыра, Байдибек би;

микрорайон Акжар, улицы Белжайлау, Гулдала, Немат Келимбетов;

микрорайон Тастыбулак, улица Алмалы;

проспект Сейфуллина, улица Щусева, улица Монтина, улица Каракумская, улица Николаевская, улица Бехтерева, улица Шереметьева, улица Вятская; микрорайон Жулдыз-2, улица Дунентаева дома 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1з, 1/7, 2, 2а, 2в, 2е, 2г;

микрорайон Айнабулак, дома 159, 158, 22, 22в, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

микрорайон Нурлытау, улицы Жайыкты, Ынтымак, Жибек жолы;

микрорайон Каменское Плато, Турксиб, участок 61а; улицы Базарханова, Жамакаева, «Алматы Кала Жарык», улица Оспанова, дом 114; ТОО «Baby Town», улица Оспанова, дом 54; ОСИ «Оспанова 54», улица Ладушкина, дома 2, 10; улица Алгыс, дом 1З; улица Курмет, дома 10, 35а; микрорайон Каменское Плато, улица Оспанова, участки 1-130; «Весновка», Ч5, 3,30; улица 1-я Ладушкина, дома 3-30; улица 2-я Ладушкина, дома 1-45; улица 3-я Ладушкина, дома 1-35;

улица Богенбай батыра, 87, 85; улица Зенкова, 21, 25, 25а, 34; проспект Достык, 30, 3а, 32; Толе би, 20, 30/22; ИП Еренова, ТОО «Rent», ТОО «G and G Гламур», ТОО «Жасыбай», ТОО «TOP HAIR», ТОО «SILK ROAD KAZAKSTAN», ТОО «АИБА», ТОО «Нават», ТОО «АҚ ШАҢЫРАҚ», ИП Кырыкбаева, ИП Нусубалиева, АО «РТС Деко», «Алматы Кала Жарык», филиал «Интергаз Центральная Азия», АО СПК «Алматы», ПКСК «Тополёк», ТОО «Billboard Video» проспект Абая, 4/6; улица Орманова, дома 49, 49а, 58, 25; ТОО «Аласа», АО «Тартып», ТОО «Ка-Росс», ТОО «Baby Town», «Алматы Кала Жарык», ИП Ожахлиев; микрорайон Кок-Тобе, улица Розы Баглановой, 136; улица Жабаева, дом 136; улица Есенберлина, дома 189а-219; улица Орманова, дома 54/223, 17-115; улица Апорт, дома 55-61; улица Сагадат Нурмагамбетов, дом 119, квартира 2;

Пионерская — Яссауи, Паклиевского-Каргалинская.

26 ноября

микрорайон Атамекен, дома 140-171;

Кок-Тобе, дома 103, 71, 72;

проспект Достык, 248а, 250, 248; улица Елебекова, 29; «Алматы Кала Жарык», ТОО «Asset Systems», ИП Мусралиев, КСП ЖК «ЭТЮД», ИП Мамунова, ИП «Сафина»;

улица Казанская, дома 33-74; улица Оренбургская, дом 24; улица Шакшак Жанибек, дома 51, 45/1; улица Малая, дом 15а; улица Добролюбова, дом 49; улица Токмакская, дом 29, квартира 20; улица Татарская, дома 28/7, 32; улица Хоружей, дом 74а, ИП Байсеркенова, ТОО «Центр-Азия», ИП Кинтоп, ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», ИП Молдашева, «Казпочта», департамент полиции Алматы, «Алматы Кала Жарык», ИП Сулейманова, Централизованная библиотечная система, ТОО «КаР-Тел», ТОО «ErnarRai», АО «СПК „Алматы“; улица Разъездная, дома 1-32; улица Апорт, дома 2-8; улица Шакшак Жанибек, дома 42а-49; улица Оренбургская, дома 6, 8; улица Хоружей, дома 17-78;

улица Шухова, дома 2а, 2/1; улица Желмая, дом 29; переулок Кошек батыра, дом 1; улица Поповича, дом 6; ТОО „Автопарк № 7“, ИП Фирулев, ИП Убажан, АО РТС Деко», ТОО «КаР-Тел», улица Титова, дом 89а; улица Иштван Коныра, дома 1-28; улица Шухова, дома 1-27; переулок Крестьянский, дома 4-18; улица Шокая, дома 1-20; микрорайон Думан, улица 10 лет Независимости, дом 75/1; улица Целиноградская, дома 1-27; улица Шарипова, дома 1-27; улица Речка Казачка, дома 1-14; улица Корчагина, дома 3-18; улица Николаева, дома 1-38, улица Одесская, дома 1-17; улица Желмая, дома 24, 40/56; улица Титова, дома 79, 87, 71; Халиуллина — Набережная, ИП Дуйсекеев, РДТ «Алматытелеком», ИП Мамедов, АО СПК «Алматы»; улица Ахундова, дом 51; улица Каратальская, дома 62, 70, 53, 55; улица Сырдарьинская, дома 55-74; улица Сарбайская, дома 15-41; улица Гурилева, дома 17-29; улица Уштобинская, дома 60-115; улица Менделеева, дома 78-95; улица Клубная, дома 47-60; улица Халиуллина, дома 81, 87; улица Шарипова, дома 3-7; улица Речка Казачка, дома 6-125; улица Желмая, дома 1-60; улица Чаплина, дома 1-50; улица Каратальская, дома 72, 61;

микрорайон Горный Гигант, улицы Азербаева, Игишева, Иванилова, Тайманова;

улица Северное Кольцо, дом 37/6; микрорайон Айнабулак, дома 169, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185;

микрорайон Ожет, улица Кожаберген жырау, дома 2-52; улица Ұкілі Ыбырай, дома 4-78; улица Ыбырай, дома 11,34; улица Тәніртау, дома 3-20; улица Кошкарбаева, дом 1/1-34;

микрорайон Айнабулак, дома 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102;

улицы Ярославская, Жангильдина, Нур Алем, Папанина, Орджонокидзе, Потанина, Нарынкольская, Герцина, Шаумяна;

микрорайон Таусамалы, улица ПКСТ Монтажник, СТ Арман;

микрорайон Акжар, улицы Жаңақұрылыс, Касыма Толебекова; «Алматы Су», улица Казакова, дом 10; ОШ № 66; ИП Мулдахметова.

27 ноября

Крамского, 14;

улицы Кавказская, Брусиловского, Райымбека, Тлендиева;

южнее Жамбыла, между Шарипова и Досмухамедова; СТ «АЛМА-1», садовое общество «Каменское»;

улицы Ярославская, Жангильдина, Нур Алем, Папанина, Орджоникидзе, Потанина, Нарынкольская, Герцина, Шаумяна;

микрорайон Ожет, улицы Новая, Хасен Оралтай, Бекболата;

улицы Коломенская, Осипенко, Станционная, Ержанова, Тынышбаева;

микрорайон Айнабулак, дома 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102;

улицы Шмидта, Нурсая, Спасская, Московская, Воровского;

микрорайон Горный Гигант;

микрорайон Музтау, улица Айдарлы, дом 7; улица Ключевая, дом 7; Райымбека, дома 17а, 3, 30; улица Бейсеуова, дом 53а, ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «КСЕЛЛ», РДТ «Алматытелеком», ИП Султанов, «Алматы Кала Жарык», филиал «Интергаз Центральная Азия», ИП Касымова, ТОО «КаР-Тел»; микрорайон Музтау, улица Райымбека, дома 1-50; улица Айдарлы, дома 1-40; «Гелиос», улица Асета Бейсеуова, дома 10-50; улица Замартас, дома 5-40; улица Южная, дома 1-40; улица Чебунса, дома 10-60;

улица Кабанбай батыра, дом 55; ИП Иванов; улица Зенкова, дома 78; ПКСК «Тазалык», улица Калдаякова, дом 89; ИП «Master Dent»; ИП Ахметова, филиал «Интергаз Центральная Азия», ИП Доскельдинова, АО СПК «Алматы», улица Калдаякова, дом 74; Центр первичной медико-санитарной помощи Медеуского района, Кабанбай батыра, дом 55; улица Калдаякова, дом 89; улица Зенкова, дом 78;

микрорайон Думан-2, дома 8-12; ПК «Ақ отау», ИП UNIVERSAL, ОСИ «Real Services», ИП Сахариев, ОСИ «ЖК Меркур Град», ИП Омаргалиева, ИП Боровик, ОСИ «Думан-2 дом 13», микрорайон Думан-2, дома 21-30, «Ақ отау», ОСИ «микрорайон Думан-2 дом 27-28», ТОО «MG CITY», ОСИ «Думан-23», ИП Камалова;

микрорайон Самал-1, дома 29-40; ТОО «NS», ИП Мухамедрахимов, ИП Сүлейменов, ИП Есмурзаева, ИП Оспанов, «ТАУ САМАЛ ЭЛИТ», ТОО «Кайрат 1995», «Алматы Кала Жарык», ПК «Мәдениет — 33 Самал», ТОО «ФА Альянс Финанс», ИП ALIAMIR, ПКСК «Самал»;

улица Янушкевича, 57, 58; гимназия № 4, ясли-сад № 126, улица Тянь-Шаньская, дом 13, квартиры 1-2; ТОО «Барыс Секьюрити», улица Макатаева, дом 1; улица Черкасской Обороны, дом 39; улица Куратова, дома 14-35; улица Ашимбаева, дома 38-61, улица Жургенева, дом 58; улица Коперника, дома 9-27; улица Тянь-Шаньская, дома 16-61;

улица Есенберлина, дом 44; ОФ «Мать Джюлидэ», улица Есенберлина, дома 30-113; улица Томская, дома 7-14; улица Грузинская, дома 2-16; улица Кутузова, дома 9-111;

улица Гурилева, дом 2; ТОО «КаР-Тел», улица Бестужева, дома 30-50; улица Ахундова, дома 30-50; улица Каратальская, дома 54, 56; улица Сарбайская, дома 1-10; улица Гурилева, дома 1-20; улица Кабилова, дома 1-20; улица Ахундова, дома 1-31; улица Погодина, дома 1-30; улица Мариупольская, дома 20-30; улица Киевская, дома 1-60; улица Рубцовская, дома 1-30; улица Рубцовская, дом 14; улица Тюленина, дома 10-50; улица Кутузова, дома 1-40; улица Киевская, дома 1-50; улица Илийская, дома 1-30; улица Гомельская, дома 1-20.

28 ноября

микрорайон Горный Гигант;

улица Павлодарская, дома 118-135а; улица Воронежская, дома 64-109; улица, Палладина, 173;

проспект Сейфуллина, дома 181, 185, 170а, 183, 183а; улицы Зелинского, Рудаки, Кассина, Хетагурова, Тихова;

микрорайон Айнабулак, дома 98а, 98б, 87б, 87, 98а, 31-42а;

Медеу, дома 1, 2; улица Суюнбая, 296б, квартира 2; дома 623, 625, 627, 629, 629а; улица Покровская, дома 1-28;

микрорайон Акжар, улицы Азербаева, Сұлтан Байсұлтанов, Қадыра Мырзалиева;

микрорайон Карагайлы, улицц Хадиша Бокеева, Ізгілік, Жумабаева;

Шевченко — Розыбакиева — Жамбыла — Кара су;

микрорайон Байбесик, дома 116-265, 267/1.

29 ноября

ИП «BTR», ТОО «Гелиос», ТОО «TURIN AUTO», проспект Суюнбая, дома 38а, 54, 54/1, 46, 46а.

Ранее, 13 ноября, несколько микрорайонов Алатауского района остались без электричества. В акимате района рассказали причину инцидента и кто понесет за него ответственность.