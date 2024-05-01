Алматинскому ветерану-фронтовику помогут исполнить мечту

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Подколзин хочет опубликовать свою книгу со стихотворениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ветеран ВОВ, проживающий в Наурызбайском районе Алматы, Леонид Никитович Подколзин на войну ушел в 17 лет и дошел до самой победной точки в Германии. Воспоминания военного периода, мудрость прожитых лет и просто мысли о высоком - вот уже больше сорока лет он бережно собирает рукописи и стихи. Самая большая мечта ветерана - передать их будущему поколению, опубликовав книгу.

Как отметил заместитель акима Наурызбайского района Мирас Нысаналиев, сейчас волонтерами ведется работа по переводу более 300 листов рукописей в печатный формат, уже имеется договоренность с типографией для издания книги. Волонтеры также помогли пенсионеру с уборкой дома в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», а также кампании «Алматы – наш общий дом». Они провели покраску забора и навеса, навели порядок во дворе у ветерана.

- Мы навестили нашего единственного ветерана в районе. В рамках акции «Помоги ближнему» всего в районе выбрано 102 дома, где проживают одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, ветераны труда. Совместно с волонтерами мы оказываем им помощь в покраске, наведении порядка. Кроме того, малоимущим мы привозим продуктовые корзины, - сообщил заместитель акима Наурызбайского района Мирас Нысаналиев.

Фото: акимат Алматы

По его словам, это не разовая акция, активисты постоянно поддерживают аксакалов района, помогают им, когда это необходимо. За каждым одиноким, малоимущим пенсионером, ветераном войны и труда закреплены несколько волонтеров, которые продолжат шефство и после окончания кампании «Алматы – наш общий дом».

С 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания «Алматы – наш общий дом». Она поделена на четыре основных этапа. Согласно недели «Өнегелі ұрпақ» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Алматы волонтеры, общественные деятели, госслужащие и неравнодушные горожане помогают алматинским пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта навести порядок в их дворах.

Кроме того, сегодня также реализуются экопроекты по сортировке бытового мусора, правильной утилизации опасных отходов.