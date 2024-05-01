Алматинскому ветерану-фронтовику помогут исполнить мечту
98-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Подколзин хочет опубликовать свою книгу со стихотворениями, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ветеран ВОВ, проживающий в Наурызбайском районе Алматы, Леонид Никитович Подколзин на войну ушел в 17 лет и дошел до самой победной точки в Германии. Воспоминания военного периода, мудрость прожитых лет и просто мысли о высоком - вот уже больше сорока лет он бережно собирает рукописи и стихи. Самая большая мечта ветерана - передать их будущему поколению, опубликовав книгу.
Как отметил заместитель акима Наурызбайского района Мирас Нысаналиев, сейчас волонтерами ведется работа по переводу более 300 листов рукописей в печатный формат, уже имеется договоренность с типографией для издания книги. Волонтеры также помогли пенсионеру с уборкой дома в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», а также кампании «Алматы – наш общий дом». Они провели покраску забора и навеса, навели порядок во дворе у ветерана.
- Мы навестили нашего единственного ветерана в районе. В рамках акции «Помоги ближнему» всего в районе выбрано 102 дома, где проживают одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, ветераны труда. Совместно с волонтерами мы оказываем им помощь в покраске, наведении порядка. Кроме того, малоимущим мы привозим продуктовые корзины, - сообщил заместитель акима Наурызбайского района Мирас Нысаналиев.
По его словам, это не разовая акция, активисты постоянно поддерживают аксакалов района, помогают им, когда это необходимо. За каждым одиноким, малоимущим пенсионером, ветераном войны и труда закреплены несколько волонтеров, которые продолжат шефство и после окончания кампании «Алматы – наш общий дом».
С 8 апреля по 8 мая в Алматы проходит кампания «Алматы – наш общий дом». Она поделена на четыре основных этапа. Согласно недели «Өнегелі ұрпақ» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Алматы волонтеры, общественные деятели, госслужащие и неравнодушные горожане помогают алматинским пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта навести порядок в их дворах.
Кроме того, сегодня также реализуются экопроекты по сортировке бытового мусора, правильной утилизации опасных отходов.