РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:15, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 800 волонтеров помогают пенсионерам навести порядок в их дворах в Алматы

    Более 800 волонтеров помогают пенсионерам навести порядок в их дворах в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Управление занятости и социальных программ Алматы проводит акцию «Помоги ближнему» с целью оказать помощь в уборке и благоустройстве дворовых территорий одиноких пенсионеров и пожилых людей с особыми потребностями, проживающих в частном секторе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 800 волонтеров помогают пенсионерам навести порядок в их дворах в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    По данным акимата, в рамках акции 866 волонтеров и горожан навели порядок в 114 домах, где проживают ветераны, одинокие пенсионеры, социально уязвимые слои населения. Была убрана территория частных домов, покрашены заборы, произведена санитарная обрезка и побелка деревьев, высажены растения и многое другое.

    Более 800 волонтеров помогают пенсионерам навести порядок в их дворах в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Акция «Помоги ближнему» проходит в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы – наш общий дом». Она будет дальше продолжаться, волонтеры планируют охватить еще 93 дома.

    В уборке двора жилого дома пенсионера участвуют также сотрудники акимата. Жительница Алатауского района Пана Федоровна поблагодарила всех за оказанную помощь.

    Более 800 волонтеров помогают пенсионерам навести порядок в их дворах в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    - Искренне благодарю за помощь. Пусть вернется вам добро здоровьем, благополучием, щедрыми, помогающими руками в нужный час. Спасибо за содействие! - сказала она.

    С 8 апреля по 8 мая в мегаполисе проходит кампания «Алматы – наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

    Теги:
    Таза Қазақстан Экология Акимат Алматы Волонтеры Благоустройство Волонтерство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!