Более 800 волонтеров помогают пенсионерам навести порядок в их дворах в Алматы

Управление занятости и социальных программ Алматы проводит акцию «Помоги ближнему» с целью оказать помощь в уборке и благоустройстве дворовых территорий одиноких пенсионеров и пожилых людей с особыми потребностями, проживающих в частном секторе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Алматы

По данным акимата, в рамках акции 866 волонтеров и горожан навели порядок в 114 домах, где проживают ветераны, одинокие пенсионеры, социально уязвимые слои населения. Была убрана территория частных домов, покрашены заборы, произведена санитарная обрезка и побелка деревьев, высажены растения и многое другое.

Фото: акимат Алматы

Акция «Помоги ближнему» проходит в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы – наш общий дом». Она будет дальше продолжаться, волонтеры планируют охватить еще 93 дома.

В уборке двора жилого дома пенсионера участвуют также сотрудники акимата. Жительница Алатауского района Пана Федоровна поблагодарила всех за оказанную помощь.

Фото: акимат Алматы

- Искренне благодарю за помощь. Пусть вернется вам добро здоровьем, благополучием, щедрыми, помогающими руками в нужный час. Спасибо за содействие! - сказала она.

С 8 апреля по 8 мая в мегаполисе проходит кампания «Алматы – наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.