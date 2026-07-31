Алматинское трамвайное депо превратят в концертный зал, галерею и парк

На территории бывшего трамвайного депо на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова в Алматы началось строительство современного креативного кластера площадью около 32 тысяч квадратных метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, новый общественный центр объединит площадки для творчества, бизнеса, культуры и проведения городских мероприятий.

Проект предусматривает строительство многофункционального концертного зала, общественных пространств, студий и мастерских для представителей креативных индустрий, шоурумов казахстанских дизайнеров, галереи современного искусства, атриума для проведения массовых мероприятий, а также офисов для креативных предпринимателей.

Помимо этого, на территории кластера появятся амфитеатр, летняя сцена, парковая зона, детские игровые площадки и благоустроенные общественные пространства, открытые для жителей и гостей города.

Фото: акимат Алматы

В акимате подчеркнули, что речь идет не просто о благоустройстве территории, а о ее полном функциональном преобразовании.

— Длительный период неиспользования данной площадки был связан со сложностью подготовки и согласования проекта подобного масштаба, требующего прохождения всех стадий градостроительного и экспертного цикла. Проект одобрен Градостроительным советом и получено положительное заключение государственной экспертизы. То есть на текущий момент сформирована не только концепция, но и утверждена проектная документация. Снос старых строений завершен и начата активная фаза строительства, — отметили в акимате.

Отмечается, что территория бывшего трамвайного депо станет важным проектом развития городской инфраструктуры и будет трансформирована в современный креативный кластер, интегрированный в экономику города и открытый для жителей.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в акимате напомнили, что город не отказывается от трамваев. Уже начато строительство первой линии ЛРТ (легкорельсовый транспорт), то есть современного трамвая. Линия пройдет по проспекту Абылай хана, улице Толе би в западном направлении и на север по улице Момышулы. Новое трамвайное депо будет возведено на территории Индустриальной зоны в Алатауском районе.

Ранее агентство Kazinform показывало, как выглядела территория бывшего трамвайного депо в Алматы до начала активной фазы строительства креативного кластера.

Отметим, что трамвайное депо Алматы приостанавило свою работу осенью 2015 года.