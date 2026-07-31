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    Алматинское трамвайное депо превратят в концертный зал, галерею и парк

    На территории бывшего трамвайного депо на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова в Алматы началось строительство современного креативного кластера площадью около 32 тысяч квадратных метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматинское трамвайное депо
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в акимате города, новый общественный центр объединит площадки для творчества, бизнеса, культуры и проведения городских мероприятий.

    Проект предусматривает строительство многофункционального концертного зала, общественных пространств, студий и мастерских для представителей креативных индустрий, шоурумов казахстанских дизайнеров, галереи современного искусства, атриума для проведения массовых мероприятий, а также офисов для креативных предпринимателей.

    Помимо этого, на территории кластера появятся амфитеатр, летняя сцена, парковая зона, детские игровые площадки и благоустроенные общественные пространства, открытые для жителей и гостей города.

    Алматинское трамвайное депо
    Фото: акимат Алматы

    В акимате подчеркнули, что речь идет не просто о благоустройстве территории, а о ее полном функциональном преобразовании.

    — Длительный период неиспользования данной площадки был связан со сложностью подготовки и согласования проекта подобного масштаба, требующего прохождения всех стадий градостроительного и экспертного цикла. Проект одобрен Градостроительным советом и получено положительное заключение государственной экспертизы. То есть на текущий момент сформирована не только концепция, но и утверждена проектная документация. Снос старых строений завершен и начата активная фаза строительства, — отметили в акимате.

    Отмечается, что территория бывшего трамвайного депо станет важным проектом развития городской инфраструктуры и будет трансформирована в современный креативный кластер, интегрированный в экономику города и открытый для жителей.

    Алматинское трамвайное депо, эскизы
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, в акимате напомнили, что город не отказывается от трамваев. Уже начато строительство первой линии ЛРТ (легкорельсовый транспорт), то есть современного трамвая. Линия пройдет по проспекту Абылай хана, улице Толе би в западном направлении и на север по улице Момышулы. Новое трамвайное депо будет возведено на территории Индустриальной зоны в Алатауском районе.

    Ранее агентство Kazinform показывало, как выглядела территория бывшего трамвайного депо в Алматы до начала активной фазы строительства креативного кластера.

    Отметим, что трамвайное депо Алматы приостанавило свою работу осенью 2015 года.

    Реконструкция Регионы Казахстана Акимат Строительство Алматы Креативная индустрия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор