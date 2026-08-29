Алматинский ипподром вернули в коммунальную собственность города

Алматинский ипподром возвращен в коммунальную собственность города по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Исторический объект планируют сохранить и поэтапно восстановить, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении спорта города, в генеральном плане Алматы до 2040 года территория закреплена за соответствующей функциональной зоной. Ее изменение не предусмотрено. Земельный участок также сохраняет целевое назначение для эксплуатации и обслуживания ипподрома.

Следующим этапом станет разработка концепции развития комплекса. Планируется восстановить его спортивную функцию и модернизировать инфраструктуру, в том числе обновить трибуны, конюшни, спортивные дорожки и инженерные сети.

Фото: акимат Алматы

При разработке концепции будут учитываться современные требования к спортивной инфраструктуре. При этом ипподром должен сохранить возможность проведения городских и республиканских соревнований.

В управлении отмечают, что сегодня комплекс имеет значительный физический и моральный износ, поэтому восстановительные работы планируется проводить поэтапно.

Алматинский ипподром был основан в 1930 году и является одним из старейших объектов коневодства и конного спорта в Казахстане и Центральной Азии.

Фото: акимат Алматы

Площадь комплекса составляет 39,1 га. Исторически его трибуны были рассчитаны примерно на 3 тысячи зрителей, а конюшни — на содержание около 300 лошадей.

Капитальный ремонт проводился в 1965 и 1985 годах. В результате приватизации в 1990-х годах объект выбыл из государственной собственности. После банкротства АО «Ипподром» в 2001 году имущественный комплекс был реализован частным структурам.

В последующие годы вопрос возвращения исторического объекта городу неоднократно поднимался общественностью.

— Возвращение ипподрома в коммунальную собственность позволит начать его поэтапное восстановление и сохранить объект для дальнейшего развития конного спорта в Алматы. Процесс возвращения ипподрома в городскую коммунальную собственность занял продолжительное время и был завершен только в текущем году, — отметили в управлении.

Отметим, осенью 2025 года в социальных сетях распространилась информация о возможном сносе ипподрома и строительстве на его месте жилого комплекса, что вызвало широкий общественный резонанс.

Фото: акимат Алматы

Позднее собственник объекта и представители акимата опровергли эти сведения.

В ноябре того же года заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов заявил, что вопрос о выкупе ипподрома государством не рассматривается.

Фото: акимат Алматы

Весной этого года аким Жетысуского района Алматы Ляззат Жылкыбаева сообщала, что вопрос о передаче ипподрома городу остается открытым и рассматривается на городском уровне. На тот момент окончательного решения еще не было.