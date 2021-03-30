Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Алматинские школьники запустили челлендж «Я - патриот Казахстана»

Автор:  
Еламан Турысбеков
30 Марта 2021, 15:59
Алматинские школьники запустили челлендж «Я - патриот Казахстана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские школьники в социальных сетях запустили челлендж «Я - патриот Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициаторами челленджа стали учащиеся 5, 6, 7 классов общеобразовательной школы №66 Жетысуского района города Алматы. Главной целью является пробуждение патриотических чувств у школьников.

«С целью воспитания гражданского патриотизма, укрепления чувства сопричастности к судьбе своей страны, уважения к истории своего народа в КГУ ОШ №66 Жетысуского района Алматы был организован челлендж «Я – патриот Казахстана», - говорится на странице школы в Instagram.

Несколько учащихся школы, занимающиеся танцем и рукопашным боем, выложили видео. На кадрах можно увидеть, как они демонстрируют свои навыки на фоне патриотических песен: «Мы за молодежь и Независимость страны», - говорят они в начале ролика.


Алматы   Образование   Патриотизм   День Независимости   30 лет Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных