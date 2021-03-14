Алматинские дороги превратились в каток: в сети распространяются видео ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские дороги превратились в каток из-за сильного тумана, снега, дождя и холода. Очевидцы в соцсетях распространяют видео ДТП и призывают горожан быть осторожными. В акимате ранее предупредили водителей о гололеде, передает корреспондент МИА «Казинформ»

На странице популярного паблика в Instagram появилось видео массового ДТП на проспектах Абая и Саина.

«Срочно всем водителям, страшный гололед по городу, лишний раз не выезжайте. Многочисленные ДТП. Берегите себя и своих близких», - говорится в посте.

Между тем в другом паблике были опубликованы кадры аварий с других улиц.

«Многочисленные ДТП происходят в Алматы. На данный момент из-за гололеда на кадрах (ДТП - прим. авт.) с БАК, ВОАД, Монке би и выше Аль-Фараби... просим не выезжать в город», - сообщается в посте.

В акимате Алматы ранее призвали автовладельцев ограничить передвижение по городу. Поводом для такого обращения стали прогнозируемые осадки.

«По прогнозу Казгидромета, вечером 13 марта ожидается выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега, которые с перерывами продлятся до среды, 17 марта. Завтра днем 14 марта ожидаются сильные осадки при температуре +2 градуса. В остальные дни прогнозируются слабые осадки. Температура воздуха в ночные периоды может опускаться до минус 7 градусов», - сообщили в акимате.

ДЧС города Алматы также призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Рекомендации водителям:

- сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной;

- помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости;

- соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.

Рекомендации для пешеходов:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.