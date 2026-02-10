Алматинская молодежь поддержала проект новой Конституции

Встреча объединила депутатов Мажилиса, членов Комиссии по конституционной реформе, экспертов и молодых активистов города и прошла в интерактивном формате с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Мероприятие стало открытой диалоговой площадкой, где молодёжь не только задавала вопросы и высказывала собственные мнения, но и сопоставляла их с аналитическими выводами искусственного интеллекта. Особым элементом программы стал конституционный батл среди молодёжи Алматы.

В обсуждении приняли участие члены Комиссии по конституционной реформе, депутаты Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, Жанарбек Әшімжан, Үнзила Шапақ, представители молодёжных организаций и экспертного сообщества, руководители комьюнити-центров, общественных объединений и медиа. Активная молодежь города поддержала проект новой Конституции, отметив особую значимость нововведений для будущего страны.

Основной целью встречи стало всестороннее обсуждение проекта новой Конституции, повышение гражданской активности молодёжи, развитие правовой культуры и формирование навыков критического мышления с применением современных технологий.

Молодой учёный Әкежан Кеңесов подчеркнул значимость нового формата встречи:

— Разъяснительная работа с использованием инструментов искусственного интеллекта позволила молодёжи глубже и доступнее понять суть конституционных реформ. Такие площадки повышают правовую грамотность и создают условия для открытого обсуждения актуальных общественных вопросов.

В свою очередь, руководитель общественного фонда «Qamqor» Бағдат Анарбаева отметила ценностную основу проекта Конституции:

— В новом проекте чётко отражены ориентиры «Справедливого Казахстана» и принцип «Закон и порядок». Закреплён приоритет прав и свобод граждан, что направлено на укрепление законности и повышение доверия общества к государственным институтам.

Руководитель фронт-офиса волонтёров города Алматы Кымбат Нурдаулет обратила внимание на изменения, касающиеся волонтёрской деятельности:

— Любые изменения приносят хорошие плоды, если они правильно объясняются и реализуются. В новой Конституции предлагаются усиления в сфере волонтёрства и благотворительных фондов, чтобы волонтёрская деятельность поощрялась. Сегодня здесь собрались лидеры и руководители молодёжных организаций Алматы, и я считаю, что мнение алматинской молодёжи имеет вес и обязательно даст результат.

Молодой предприниматель Акарыс Торебеков отметил, что формат мероприятия отражает современные запросы молодёжи:

— Искусственный интеллект сегодня занимает отдельное место в жизни молодёжи — в учёбе, в быту, в повседневных решениях. У нас есть вопрос участника, мнение участника и мнение искусственного интеллекта. Интересно увидеть, что скажет молодёжь, что скажет ИИ и какое итоговое решение примут гости мероприятия. Через призму молодёжного взгляда формируется обобщённое мнение — и это ценно.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым принял участие в конституционном батле и высоко оценил формат встречи:

— Это очень хороший, молодёжный и современный формат. Для меня самого это было интересно. На сегодня более четырёх тысяч предложений поступило от граждан по проекту новой Конституции. Они размещаются в сравнительных таблицах Конституционного суда, и фактически люди становятся соавторами этих изменений.

По итогам мероприятия члены Комиссии по Конституционной реформе высоко оценили активность молодёжи Алматы, которая высказалась в поддержку нового основного закона страны. Было подчеркнуто, что участники продемонстрировали глубокое понимание сути конституционных инициатив, а подобные интеллектуальные и открытые форматы способствуют формированию гражданской ответственности и поддержке правовых реформ в стране.