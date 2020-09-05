Алматинская и Туркестанская области открыли сезон сельхозярмарок в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 и 6 сентября в Нур-Султане стартовала сельскохозяйственная ярмарка с участием Алматинской и Туркестанской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ярмарка проходит на площади возле торгово-развлекательного центра «Хан шатыр».

Как рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, на ярмарку привезено более 800 тонн продукции. Так, свою продукцию привезли около 100 производителей Алматинской и Туркестанской областей.

«Сегодня начинается сезон ярмарок, который мы проводим каждый год. Мы договорились с нашими коллегами, акимами регионов, что каждый регион будет приезжать со своей сельхозтоваропродукцией и реализовать ее по сниженным ценам. Сегодня встречаем Алматинскую и Туркестанскую области. Я хочу поблагодарить акимов регионов лично за их поддержку и участие в ярмарках. Как вы видите, спрос большой. С утра люди приходят. Самое главное, мы договорились, чтобы продукция продавалась по сниженной цене, ниже чем на рынках. Мы видим, что спрос большой на мясо. На следующей неделе будем просить наших коллег, чтобы уделили больше внимания объему мясной продукции», - рассказал журналистам Алтай Кульгинов, посещая ярмарку.

Аким отметил, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 15–20%.

Ассортимент предлагаемой продукции состоит из более 1 тысячи наименований товаров.

В целом, по информации акимата, в столицу привезли продукцию на общую сумму порядка 380 млн тенге, в том числе 120 тонн мяса и мясной продукции, 490 тонн овощей, фруктов и бахчевых, 64 тонны молочной продукции и другое.

Туркестанская область представит 447,2 тонны сельскохозяйственной продукции, в том числе 297,2 тонны овощей, бахчевых, картофеля, 72 тонны мяса и мясной продукции, 47,5 тонны молочной продукции, 10 тонн рыбы, 6 тонн меда, 14,5 тонны фруктовых соков и консервной продукции.

Алматинская область привезла 370,4 тонны сельхозпродукции, в том числе 44,5 тонны мяса, 16,1 тонны молочной продукции, 113,6 тонны овощей, 14,7 тонны рыбы, 38 тонн фруктов и ягод, 42,6 тонны картофеля, 100 тонн других продуктов.

«По сложившейся традиции после долгого карантина нам посчастливилось первыми открыть сезон ярмарок в нашей столице. Мы из Алматинской области привезли 370 тонн продукции 48 наименований на общую сумму более 160 млн тенге. Участвуют все 17 районов и три города. Мы привезли рыбную продукцию из Балхаша, Алаколя и Капшагая. Очень много мясной продукции, апорта, винограда», - прокомментировал заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев.

Ярмарка продлится два дня.