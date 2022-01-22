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Алматинка в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем

22 Января 2022 23:20
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Алматинка в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 27-летняя женщина в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

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Начальник УП Бостандыкского района полковник полиции Думан Аухадиев сообщил, что в декабре прошлого года подозреваемая разместила на площадке ресурса объявление о сдаче в аренду не существующей квартиры. На уловку мошенницы попался 26-летний гражданин.

Он по требованию женщины, которая представилась риелтором по имени Марина, перевел на банковскую карту задаток в размере 80 тысяч тенге. После получения денежных средств она отключила номер телефона и перестала выходить с «клиентом» на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец банковской карты, который сообщил, что с ноября прошлого года его картой пользуется знакомая – та самая «риелторша Марина».

«В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. В рамках уголовного дела, расследуемого по статье 190 УК РК, ее личность проверяется на причастность к другим преступлениям. Вместе с тем, обращаю особое внимание на попытку гражданки Т. манипуляции общественным мнением, в качестве способа ухода от ответственности. В социальной сети женщина разметила свое видеообращение, в котором сообщила, что в стенах нашего подразделения, якобы, подверглась избиению, что, дескать, привело к выкидышу. На самом деле это ложная информация. Сама гр.Т. в последующем признала фейк и принесла общественности свои извинения», - резюмировал полковник Аухадиев.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК   #Фейки  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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