Алматинцы выступили против строительства «бизнес-центра» во дворе дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители микрорайона «Шугыла» Наурызбайского района Алматы выступили против строительства «бизнес-центра» во дворе их дома. В акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращение жителей было опубликовано в соцсетях.

«Мы жильцы микрорайона Шугыла, проживающие по адресу ЖК «Шұғыла» 341/1 корпус 1 и 341/1 корпус 2 обращаемся к вам для принятия срочных мер по предотвращению незаконного строительства. Мы столкнулись с проблемой строительства рядом с нашим домом, а точнее на углу домов 341/1к.1 и 341/1к.2. А это место предназначалось как зеленый участок нашего двора. Соответственно, оно принадлежит всем жителям. Нас никто не предупреждал о строительстве и не спрашивал разрешения. Требования жильцов о предоставлении разрешения на строительство, госакта на землю, кадастровый номер и паспорта объекта были игнорированы. Заявление в районном акимате осталось без рассмотрения. Если же это строительство было в генплане, почему его не построили во время стройки ЖК, когда люди еще не заселялись», - недоумевают жители.

Также они предположили, что здесь планируется строительство бизнес центра.

«Но мы, жильцы этих домов категорически против стройки многоэтажного сооружения, так как боимся, что близ находящиеся дома могут дать осадку и трещину в домах. Это полпроблемы. Завтра эти застройщики будут блокировать путь на главную дорогу и занимать парковочные места, которых у нас и так мало. Вдобавок к этому строительные работы приведут к пыли и засорению в спальном районе, что негативно скажется на здоровье жильцов. Приняв во внимание все вышеизложенное и предоставленные материалы, я прошу вас принять все меры для предотвращения этого строительства», - говорится в посте.

В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики города ответили, что указанный в посте земельный участок принадлежит физическому лицу на праве частной собственности.

«Целевое назначение – под объекты обслуживания населения. В настоящее время управлением эскизный проект не согласован. Собственнику рекомендовано провести общественные слушания по проекту с жителями ближайших домов», - ответили в акимате.

Похожий случай был в октябре прошлого года. Тогда жители микрорайона Зердели Алатауского района пожаловались на уплотняющую застройку возле их дома.