Алматинцы выступили против пристройки на месте стадиона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие в микрорайоне «Таугуль», выступили против возведения пристройки к государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2 на месте стадиона. Жильцы обратились к властям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жильцы просят акимат приостановить строительство до выяснения обстоятельств.

«Микрорайон «Таугуль», возле 127-й школы, район улиц Пятницкого - Берегового - Токтабаева. Всю жизнь был хороший большой стадион, где занимались спортом старики, дети, 127-ая школа. Стояли турники, спортинвентарь, где мы садили деревья и кустарники. Сейчас все деревья будут вырубать, рыть котлован и строить административное здание для педагогического колледжа! Здание на 1000 квадратных метров со своей закрытой территорией. Это единственное место, где весь район гулял, дышал свежим воздухом и занимался спортом. Мы сдаем деньги и своими силами облагораживаем округу, а тут просто приезжают люди говорят, что земля вдруг частная и начинают масштабное строительство, которое займёт не один год», - написала алматинка в Instagram .

Позже жители с требованиями вышли на собрание. Среди них были и дети с плакатами: «Я хочу расти на стадионе, а не на стройке», «оставим стадион нашим детям» и т.д.





В управлении комфортной городской среды города ответили, что в связи с потребностью ученических мест по заявке управления образования города было разработано проектно-сметная документация на «Строительство дополнительной пристройки на 500 учащихся к зданию Алматинского государственного педагогического колледжа №2 расположенного по адресу ул. Вильнюсская, дом №29, Ауэзовского района города Алматы».

«Выделены бюджетные средства на проведение строительно-монтажных работ на территории существующего колледжа №2. При этом проектно-сметной документацией на территории колледжа №2 предусмотрено строительство открытой спортивной площадки. Согласно уведомления из управления градостроительного контроля г. Алматы о начале производства строительно-монтажных работ от 14 мая 2021 года, строительство пристройки запланировано в мае текущего года. В соответствии с договором о государственных закупок №35 от 14 апреля 2021 года завершение строительство планируется в апреле 2022 года», - ответили в управлении.