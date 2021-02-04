Алматинцы возмущены строительством 13-этажного ЖК вместо парка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие по проспекту Гагарина, пожаловались на точечную застройку. Жители заявили, что на маленькой территории вместо парковой зоны частный застройщик решил построить 13-этажный жилой комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи проживающие по проспекту Гагарина между ЖК «Комфорт» и ЖК «Gagarin Park» алматинцы спросили у акима Бостандыкского района Алтая Рахимбетова, выдавалось ли разрешение на строительство 13-этажного ЖК на пустыре. По словам жильцов, ранее на этом месте планировалось построить парковую зону, а сейчас людям и детям негде гулять.

«Действительно, между данными жилыми комплексами у нас есть пустырь. На этом пустыре, согласно заявлению частного владельца, там планируется строительство многоэтажного жилого дома. Эта земля принадлежит частному предпринимателю. В этой связи, мы совместно с управлением архитектуры и градостроительного контроля этот вопрос изучаем. Смотрим, что там можно разместить. Любой объект должен быть возведен с соблюдением всех строительных, санитарных и других норм. Это обязательно будет учитываться и интересы наших жителей будут учтены», - ответил аким района.

Он отметил, что по поручению Главы государства и акима города вопрос строительства каждого объекта тщательно рассматривается, в особенности в таких местах, где проживают жители и производятся «точечная застройка».

«Поэтому этот вопрос всесторонне будет изучен и после этого мы обязательно до жителей доведем принятые решения», - сказал Алтай Рахимбетов.







