17 Июля 2022 18:53

Алматинцы спасаются от жары в горах - фоторепортаж с Медвежьего водопада

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Медвежий водопад, который расположен в Тургеньском ущелье в Алматинской области, является одним из самых посещаемых туристами и любителями горных троп местом. Большинство алматинцев здесь проводят свои выходные, приезжают с семьями, чтобы насладиться красивой природой, свежим воздухом. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» побывал на этом туристическом месте и показал, как горожане отдыхают вдали от городской суеты и жары.

Медвежий водопад находится на территории Иле-Алатауского Национального парка. Недавно здесь состоялось открытие нового визит-центра Turgensai с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова.

Визит-центр расположился в 80 км от Алматы. Отсюда до Медвежьего водопада можно пройтись пешком - тропа протяженностью 1,3 км считается социальным и доступным для всех категорий лиц туристическим маршрутом. Водопад располагается на отметке 1520 метров над уровнем моря. Его высота – около 30 метров.

Согласно данным из открытых источников, медвежьим водопад называется потому, что в этом месте обитает семейство медведей.

Сотрудники и волонтеры нового визит-центра отмечают, что водопадов в Тургеньском ущелье несколько, но среди них Медвежий является самым известным. При этом, это место популярное не только среди жителей ближайших городов, но и среди иностранных туристов. Они приезжают сюда не только летом, но и зимой.

Местные гиды, волонтеры, спасатели настоятельно рекомендуют всем перед походом в горы, внимательно изучить туристический маршрут и меры безопасного поведения в горах.

Туристам, отправляющимся в горы, рекомендуются в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви, взять с собой теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

Кроме того, для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее, и не сокращать путь. Передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения, опасные скалистые участки надо преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки.

Стоит также оценить возможные опасности, учитываю погодные условия и вероятность препятствий.

Ранее в Алматы прогнозировали сильную жару.



