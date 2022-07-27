27 Июля 2022 19:56

Алматинцы смогут узнать о строящихся объектах по телефону горячей линии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы смогут узнать о строящихся объектах по телефону горячей линии, передает МИА «Казинформ».

По сообщению управления градостроительного контроля, запуск горячей линии позволит алматинцам получить информацию по строящимся объектам на наличие пакета документов, чтобы избежать рисков потери средств при покупке недвижимости в незаконно возводимых жилых комплексах.

Консультацию можно получить по номеру +7 (727) 229-81-36 с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.