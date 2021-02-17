Алматинцы просят остановить точечную застройку недалеко от проспекта Аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы вновь пожаловались на уплотняющую застройку. В этот раз возмутились жители микрорайона Самал-2, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Свое обращение, адресованное акиму Алматы и района, а также руководителям управления, жители разместили в Facebook.

«Мы, более 200 семей, проживающих в домах №2, №2А, №12, №91 микрорайона Самал-2 Медеуского района обращаемся, чтобы остановить точечную застройку вблизи наших жилых домов и школы-лицея №131 имени Б. Момышулы... На сегодня рядом с нашими домами началась точечная застройка на месте ветхих домов», - пишут жители.

По их словам, территория школы - единственное место отдыха и прогулки жителей.

В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики уточнили, что на указанной территории расположены дома, которые попадают под программу «Ветхого жилья».

«Информацию о том, какой именно объект будет возводиться на указанной территории, специалисты управления смогут предоставить только после обращения застройщика на получение разрешительных документов. В настоящее время за разрешительными документами на начало строительства застройщик в управление не обращался. На указанной территории расположены дома, которые попадают под программу «Ветхого жилья», - ответили в управлении городского планирования и урбанистики «, - ответили в управлении городского планирования и урбанистики.

Ранее на уплотняющую застройку пожаловались алматинцы, проживающие в доме Нурмакова, 81 , а также по проспектам Назарбаева и Гагарина .

Кроме того, аким города Бакытжан Сагинтаев ответил на жалобы жителей о массовой застройке города жилыми комплексами.