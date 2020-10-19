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Алматинцы пожаловались на горы асфальта и грунта, оставленные после ремонта

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Октября 2020, 16:37
Алматинцы пожаловались на горы асфальта и грунта, оставленные после ремонта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, оставленные подрядчиком горы асфальта и грунта стали причиной партийного разбирательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии «Nur Otan».

С письменной жалобой в Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» обратились жители улицы Лодыгина Ауэзовского района. Они пожаловались на неудобства, связанные с заменой дорожного полотна и тротуаров, а именно высоченные груды предыдущего асфальтового покрытия, образовавшиеся напротив школы-интерната №4 для слепых и слабовидящих детей.

«Очень долго ремонтные работы идут. У нас здесь учатся незрячие и слабовидящие дети, очень тяжело всем ходить», - не скрывая возмущения, делится житель района Руслан Иванов.

Выехав на место ремонтных работ, инспектор комиссии партийного контроля Ержан Джумагулов и участники мониторинговой группы сделали ряд серьезных замечаний. К примеру, после фрезерования дорожного полотна участок дороги не был своевременно приведен в порядок, а оставленный лишний грунт и куски асфальта пролежали возле специализированного учреждения более двух недель.

«Вы понимаете, что отсутствие сигнальных лент может послужить причиной получения травм различной степени сложности у пешеходов?», - обратился Джумабаев к начальнику участка.

В свою очередь руководитель отдела развития уличной дорожной сети управления городской мобильности Нурзат Ордабаев также подтвердил прибывшим журналистам информацию о нарушениях, допущенных подрядчиком в ходе ремонтных работ.

Напомним, что дорожно-ремонтные работы по улице Лодыгина, протяженностью 750 метров, проходят от улицы Щепкина до улицы Пятницкого.

По итогам технического совета принято решение устранить все выявленные нарушения и завершить работы до конца текущего месяца.


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