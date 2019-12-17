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Алматинцы поддержали патриотический челлендж «Мен қазақпын»

17 Декабря 2019 09:22
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Алматинцы поддержали патриотический челлендж «Мен қазақпын»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы поддержали патриотический челлендж «Мен қазақпын», который был запущен в честь национального праздника Дня независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках запущенного челленджа 16 декабря на площади Республики руководство администрации города, сотрудники личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, представители Совета ветеранов, неправительственных и молодежных организаций, члены Ассамблеи народа Казахстана, заслуженные деятели Казахстана и многие другие спели песню «Мен қазақпын».


На площади Республики царила праздничная атмосфера, настроение добавляло праздничное оформление в виде цветов и стягов флагов с государственной символикой.

Руководство города, совета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к главному символу независимости на площади Республики.


Цель праздничного челленджа - широкое освещение песни «Мен қазақпын» в честь празднования Дня независимости Казахстана, патриотическое воспитание молодого поколения, призыв к дружбе и единству народа Казахстана.


Напомним, приуроченный ко Дню независимости РК челлендж «Мен қазақпын» запустили павлодарские школьники, взорвавшие соцсети своим видео.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын».




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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, История Казахстана, Патриотизм, День Независимости , Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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