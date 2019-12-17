Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:37
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Алматинцы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года
17 Декабря 2019 15:42
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Токио состоялся 28-километровый марш в честь Дня Независимости Казахстана
Цветы к монументу «Тәуелсіздік таңы» («Рассвет свободы») возложили государственные деятели, в том числе аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, а также участники тех событий и члены молодежных организаций.
После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Также был организован поминальный обед.
Отметим, что вчера, в день 28-летия независимости Казахстана, состоялось торжественное возложение цветов к монументу Независимости.
Ключевые слова: Алматы, День Независимости ,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- За годы независимости Казахстан смог создать комфортную среду для бизнес-начинаний - эксперт
- Первый Центр томосинтеза открылся в Алматы
- В Восточном Казахстане отметили День независимости
- Особое достижение независимости - возрождение казахских ремесел
- Мы доказали, что для независимого Казахстана присущи устойчивость и прогресс - Бекжан Садыков
- 55 малышей родились в День независимости РК в столице
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047