Алматинцы массово отмечают День единства народа Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Основные праздничные мероприятия развернулись на площади Абая перед Дворцом Республики. Жителям и гостям города была представлена насыщенная программа - концерт, выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, а также организовано угощение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Празднование началось с 11 утра. Вся площадь украшена шатрами, в каждом из которых можно ознакомиться с традициями, историей разных народностей и отведать национальные угощения.

«Мы представляем культуру Беларуси. Знакомство с каждым этносом начинается с кухни. Мы выставили знаменитые пряники, блюда из картофеля, жареные пирожки с картошкой. Как известно, в Беларуси очень много картофеля. Также приготовили хлеб с семенами льна. Сегодня очень важный день для нас, мы обмениваемся традициями, рассказываем молодёжи о наших обычаях», - отметил представитель белорусского этнокультурного объединения Руслан Юсупов.

Представительница турецкого этнокультурного центра Зарина Ахметова заявила, что праздник единства в последний раз так масштабно отмечали в 2019 году.

«В этот священный месяц Рамазан у нас вновь появилась возможность собраться всем единым народом и отмечать праздник. Это поистине радует. Там, где дружба и согласие, там процветание и удача. Только сплоченная страна будет иметь большие успехи. Всех с праздником», - сказала она.

Казахстанцев также поздравило армянское этнокультурное объединение. Представительница центра Анна Торасян призвала молодежь интересоваться традициями и культурой всех этносов, проживающих в стране.

«Пусть под одной крышей продолжится дружба и взаимопонимание нашего народа, и пусть межнациональный мир в нашей стране всегда будет крепким, пусть всегда будут навеки единство и солидарность», - пожелала Анна Торасян.

С тёплыми пожеланиями в адрес казахстанцев обратился и татарский центр «Ильдаш». Представительница центра Альфия Насырова подчеркнула, что любит Казахстан и хорошо говорит по-казахски.

«Мы сегодня на праздник приготовили наши национальные блюда. Сегодня здесь развернули большую сцену, выступают представители разных народностей. Это радует. Всех поздравляю с праздником! Желаю удачи, добра и мирного неба над головой», - отметила Альфия Насырова.

Мероприятие продолжилось концертной программой. На сцене для горожан выступили известные артисты казахстанской эстрады и представители городских этнокультурных объединений.

Массовые гуляния проходят в разных частях города. Ранее в акимате сообщили, что с 25 апреля по 1 мая в Алматы пройдут около 50 различных культурно-массовых и спортивных мероприятий.