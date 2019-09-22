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Алматинцев призвали провести день без автомобиля

22 Сентября 2019 06:15
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Алматинцев призвали провести день без автомобиля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев призывают отметить 22 сентября - Всемирный день без автомобиля. Для этого горожане должны оставить свой автомобиль дома и передвигаться по городу на общественном транспорте, велосипеде, самокате или пешком, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города Алматы.

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«День без автомобиля» проводится во многих крупных городах мира с 1974 года (после топливного кризиса) с целью разгрузить улицы мегаполисов и продемонстрировать преимущества общественного транспорта перед автомобилем. Все акции, проводящиеся в этот день, призваны напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и как бы подтолкнуть людей к идее о необходимости пользоваться альтернативными автомобилю средствами передвижения: общественным транспортом, велосипедом или собственными ногами.

В этом году «День без автомобиля» официально отмечается более чем в 2000 городах из более чем 40 стран мира, в котором участвуют более 100 миллионов человек. Их власти соревнуются между собой в организации праздничных мероприятий и различных программ, посвященных этому дню и теме развития устойчивого транспорта вообще. Жители городов получают прямой выигрыш: возможность подышать чистым воздухом и погулять в безопасности по улицам, отвоеванным у машин.

Проблема большого количества автомобилей на дорогах мегаполисов, да и не столь больших населенных пунктов давно уже перешла в разряд глобальных. Помимо возникновения заторов на дорогах, существуют такие серьезные проблемы, как загрязнение окружающей среды, разрушение биосферы планеты, гибель людей под колесами автотранспорта (по статистике в мире в ДТП ежедневно умирает более 3000 человек). Все это еще в конце прошлого века способствовало возникновению сообществ, призывающих хотя бы один день в году отказаться от личного автотранспорта.

Проблемы автомобилизации носят уже планетарный характер, являясь одной из первопричин парникового эффекта, губительной для экологии нефтедобычи и транспортировки нефтепродуктов, загрязнения природных зон, ранее малодоступных для массового посещения людьми. Снижение физической активности и дорожный травматизм являются существенными причинами сокращения трудоспособного населения во всем мире.

«Существенной проблемой является также размещение автотранспорта. Задумайтесь: каждому автомобилисту необходимо место для стоянки автомобиля у дома, у работы, у магазина, у театра и т.п. А при движении автомобиля его потребность в пространстве многократно возрастает, что и приводит к пробкам. Пробки крадут наше время, увеличивают стоимость доставки товаров, снижают оперативность работы экстренных служб. Тратятся огромные суммы на развитие дорожной сети. Мы считаем, что и наши города в Казахстане в этот день должны присоединиться к этой международной инициативе», - сообщили в акимате.


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Ключевые слова: Алматы, Экология, Акимат, Безопасность, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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