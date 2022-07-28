28 Июля 2022 21:24

Алматинцев призвали не ходить в горы из-за дождя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», в горах Алматы днем 30-го и ночью 31-го июля местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, ожидается ветер юго-западный, порывы ветра во время грозы могут достичь 15-20 м/с.

«Просим граждан воздержаться в выходные от походов в горную местность и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112», - предупредили в ДЧС Алматы.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 регионах Казахстана.

Неделю назад Казгидромет предоставил консультативный прогноз погоды по Алматы на третью декаду июля. Согласно данным, 29-31 июля ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер. Температура воздуха ночью +23+25 градусов, днем +30+32.