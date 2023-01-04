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Алматинцев предупредили о снегопаде и гололеде

4 Января 2023, 00:49
Алматинцев предупредили о снегопаде и гололеде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4 января ночью в Алматы ожидается сильный снег, временами туман и гололед. ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС предупредили о необходимости соблюдения следующих правил поведения при гололеде:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Ранее сообщалось, что в 17 регионах Казахстана, в том числе и в Алматы, объявлено штормовое предупреждение.

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