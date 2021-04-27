Алматинцев начали прививать казахстанской вакциной QazVac

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы начали прививаться от коронавируса казахстанской вакциной QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в город Алматы поступило 6000 доз казахстанской вакцины. По 3000 доз на один компонент.

«По поликлиникам города распределили по 100 доз вакцины QazVac. Уже на вакцинацию идут люди, которые заранее записывались. То есть, эти люди ждали эту вакцину, записались заранее, а когда мы получили, сообщили им. После обеда начали вакцинировать. Сейчас привили уже 9 человек, в очереди сидят еще 3 человека», - сказала главный врач ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» Алматы Зухра Умарова.

Она добавила, что у алматинцев сейчас есть выбор - привиться казахстанской или российской вакциной.

«Если мы раньше получали только российскую вакцину «Спутник V», то сегодня к нам уже поступила казахстанская, и мы людям должны говорить, что у них есть выбор», - заявила она.

По ее словам, это инактивированная вакцина и очень хорошая.

«Вакцина QazVac тоже двухкомпонентная. Люди должны получить второй компонент также через 21 день. Первый и второй компоненты содержат одинаковые штаммы», - заявила врач.

В целом в данном медучреждении на сегодня вакцинацию получили порядка 10 тысяч человек.

Ранее академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор Сакен Амиреев рассказал, эффективна ли вакцина QazVac против мутировавших штаммов вируса. Он также призвал горожан поспешить привиться от коронавируса, так как на сегодняшний день заболеваемость в мире превысила 146 миллионов человек.

Кроме того, профессор пояснил, как долго вакцина имеет защитную силу от коронавируса.