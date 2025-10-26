Алматы утопает в золотых красках осени — фоторепортаж

Несмотря на то, что уже пришла осень, в городе по-летнему тепло и солнечно. Днем воздух прогревается до +18+20 градусов, солнце ярко освещает горы, а в небе нет ни облачка.

Воздух наполнен мягким светом, улицы и парки утопают в золотистых и янтарных красках.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Осень подарила городу немного тепла перед приходом зимы, хочется просто гулять и слушать, как под ногами шуршат листья.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Улицы и парки Алматы превратились в живописную картину. Осень в Алматы щедра на краски.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Повсюду буйство оттенков: от нежно-золотого до огненно-оранжевого, от медного до бордового. Под ногами мягко стелится разноцветный ковер.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Жители Алматы наслаждаются этой красотой, замедляют шаг, чтобы запомнить каждый миг. Кто-то неспешно прогуливается в парках, кто-то сидит с чашкой кофе, наблюдая за падающими листьями.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Дети с восторгом бегают, собирают охапки листвы и беззаботно подбрасывают их вверх. Их звонкий смех напоминают, что счастье в простом — в мгновеньях.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На фоне горных вершин, куде уже выпал первый снег, особенно контрастно смотрится золотая листва предгорий.

Алматы словно соединяет два времени года — в горах уже ощущается дыхание зимы, но у подножия осень все еще властвует.

Фото: Александр Павский / Kazinform

«Бабье лето» в Алматы — удивительная пора, когда особенно ясно ощущаешь, насколько прекрасна картина, созданная самой природой.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее на территории санатория «Almaty Resort» Медицинского центра Управления делами Президента РК состоялся яркий и по-настоящему душевный праздник — Международный день яблока.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform