Алматы утопает в цветах: как город встречает весну

Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по улицам мегаполиса, чтобы запечатлеть, как мегаполис встречает новый сезон — теплый, солнечный и по-настоящему живой.

В этом году дыхание весны ощущалось особенно рано. Еще в феврале в Ботаническом саду зацвели первые подснежники, а уже в начале апреля начался короткий, но впечатляющий сезон цветения магнолий.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Эти несколько дней превратили территорию сада в точку притяжения: у входа выстраивались очереди, люди приходили семьями, чтобы увидеть хрупкую красоту и сделать памятные фотографии.

Весна в Алматы — это всегда про детали. Про первые почки на ветках, про нежные цветки урюка и яблони, про запах свежей листвы после дождя.

Эти моменты горожане стараются поймать — кто-то через объектив камеры, кто-то просто в памяти, прогуливаясь по знакомым улицам.

После нескольких дней осадков в городе снова установилась теплая погода. Деревья уже заметно зазеленели, а улицы наполнились мягкими весенними оттенками.

Параллельно продолжается масштабное озеленение: вдоль магистралей, в парках, на набережных и въездных группах высаживают крупномерные деревья и декоративные растения.

В этом году в Алматы планируют высадить более семи тысяч деревьев высотой до шести метров, около 40 тысяч саженцев и свыше 500 тысяч многолетних кустарников. Расширяются и площади цветочного оформления — город становится ярче буквально с каждым днем.

В социальных сетях жители делятся фотографиями цветущих улиц, устраивают фотосессии на фоне клумб, гуляют с детьми и просто наслаждаются атмосферой. Весна возвращает привычную городскую жизнь — неспешные прогулки, разговоры в парках, первые пикники.

Всего под озеленение в этом году планируется отвести 387 тысяч квадратных метров. Из них 107 тысяч займут однолетние цветы, а 280 тысяч — многолетние растения и кустарники, включая розы, которые высадят на площади 116 тысяч квадратных метров. Для оформления используют и устойчивые к жаре растения — сальвии, тагетесы, агератумы и альтернантеры, адаптированные к местному климату.

В течение сезона во всех районах появятся ковровые цветочные композиции, обновленные клумбы и зеленые зоны, которые будут радовать жителей и гостей города.

Сегодня зеленые насаждения занимают около трети территории мегаполиса — 22,59 тысячи гектаров. В Алматы насчитывается более 4 миллионов деревьев, из которых около 2,3 миллиона растут на землях общего пользования.

И пока город постепенно расцветает, алматинцы спешат поймать этот короткий, но особенно красивый момент — когда весна только вступает в свои права.

