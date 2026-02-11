Алматы установил туристический рекорд в 2025 году

За девять месяцев город посетили почти 1,87 млн человек. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них более 563 тыс. составили иностранные туристы, еще 1,3 млн – внутренние путешественники.

Как сообщили в управлении туризма города, инвестиции в отрасль тоже выросли на 39,4% и достиг 198,8 млрд тенге. За счет частных инвестиций в Алматы открылось 48 новых туристических объектов, в том числе гостиницы, хостелы и базы отдыха на 941 номер.

В прошлом году Алматы вошел в топ-25 городов мира по версии Bloomberg, оказался в десятке самых быстрорастущих туристических направлений Центральной Азии по данным Booking.com, а издания CNN и The Telegraph назвали мегаполис одним из ключевых туристических точек региона.

В управлении отметили, что в городе реконструирован термальный источник «Алма-Арасан», благоустроены 10 туристических маршрутов, установлены кемпинги с солнечными панелями и счетчики восхождений. Для удобства гостей создан аудиогид по 110 объектам, выпущено 27,5 тыс. информационных буклетов, а также изготовлены пять тактильных моделей ключевых достопримечательностей города.

Напомним, за 2025 год в Казахстане зафиксирован рост объема инвестиций в отрасль туризма на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, что в абсолютных показателях составляет 1 трлн 254 млрд тенге.