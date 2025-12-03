Алматы укрепляет позиции лидера онкологической помощи в Казахстане

За 10 месяцев 2025 года в Алматинском онкоцентре лечение получили 22 185 пациентов, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проведено 2 417 операций (в 2024-м — 2 269), 17 034 сеанса лучевой терапии (в 2024 году — 16 135) и 687 694 диагностических исследования (в 2024-м — 577 223).

Химиотерапевтическое лечение прошли 18 929 пациентов, а амбулаторную химиотерапию — 6 458 человек. Количество консультаций онкологов также увеличилось и составило 146 783 приёма (в 2024 году — 138 566).

Рост показателей демонстрирует эффективность работы центра и высокий уровень доверия со стороны пациентов не только города Алматы, но и других регионов. По итогам 10 месяцев 2025 года в мегаполис прибыли 846 онкопациентов из других регионов, каждый шестой из них — для получения высококачественной медицинской помощи в условиях Алматинского онкологического центра.

Рост показателей демонстрирует эффективность работы центра и высокий уровень доверия со стороны пациентов. Здесь используются самые современные методы диагностики и лечения, обновляется оборудование. Например, активно применяются иммуно-химические методы, позволяющие точно определить место мутации или инфекции, таргетная терапия (препараты воздействуют только на поражённые клетки, не затрагивая здоровые ткани), малоинвазивные методы оперативного лечения.

Одним из новых направлений работы центра стало внедрение искусственного интеллекта.

В Алматинском онкологическом центре установлена первая в СНГ система KIRO Oncology — роботизированная технология для точного и безопасного приготовления химиопрепаратов. Робот проверяет штрихкод, массу и внешний вид препарата на нескольких уровнях, вычисляет дозу с миллиграммной точностью, а затем с помощью искусственного интеллекта сравнивает готовый раствор с эталонным изображением в базе данных. При малейшем несоответствии система автоматически останавливает процесс, исключая риск ошибки. Система уже приготовила более 35 тысяч доз препаратов. Кроме высокой точности, система KIRO Oncology защищает медицинский персонал от воздействия токсичных химических веществ, обеспечивая безопасные условия труда.

Развитие технологий, внедрение цифровых решений и подготовка специалистов нового поколения делают Алматы примером инновационного подхода к борьбе с онкологическими заболеваниями не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии.