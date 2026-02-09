РУ
    09 Февраль 2026

    Как изменились цены на новостройки в Алматы и Астане

    В январе стоимость жилья на первичном рынке в Алматы возросла на 4,2% м/м — это максимальный месячный скачок с сентября 2023 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Фото: акимат Астаны

    При том ощутимая динамика в последние месяцы уже фиксировалась: к примеру, в ноябре было +3,5% м/м.

    На вторичном рынке в городе, напротив, темпы скромные, +0,4% к декабрю, но притом цены растут уже 13-й месяц подряд. В итоге в годовом выражении динамика по первичке и вторичке практически одинаковая: +23,6% и +24% к январю 2025-го соответственно.

    Аренда в Алматы в месячном выражении выросла на 2,4%. Никаких рекордов нет, однако рост темпами не менее 1% м/м сохраняется в последние полгода.

    В Астане на первичном рынке фиксируется +2,3% к декабрю, притом что в ноябре был и более ощутимый скачок. По вторичному рынку и по аренде показатели довольно умеренные, +1% и +0,7%.

    Напомним, в январе 2026 года средние цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.

    Жанара Мухамедиярова
