Алматы лидирует по количеству заключенных браков в Казахстане

По данным филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы, в среднем в городе ежедневно проводится порядка 90 церемоний бракосочетания. Средний возраст вступающих в брак составляет 28 лет у невест и 31 год у женихов.

В этом году среди зарегистрированных союзов была пара возрастом 80 и 85 лет. Самыми же молодыми молодоженами стали 16- летние граждане, получившие разрешение на регистрацию брака у уполномоченных органов.

Также в Алматы отмечается снижение числа разводов. С начала года около 3 тысяч пар подали заявление на расторжение брака.

В «Правительстве для граждан» отметили, что процедуры стали проще, а возможность подавать заявления онлайн и заранее бронировать торжественные церемонии позволяет экономить время.

Для вступления в брак необходимо подать заявление за 15 дней до желаемой даты бракосочетания. Сделать это можно через НАО «Правительство для граждан» (отдел РАГС), портал электронного правительства или приложения БВУ. При желании молодожены могут зарегистрировать отношения в торжественной обстановке.

Напомним, первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак (новая статья 125-1 УК) были зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области.