    09:11, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Алматы и китайский Чэнду свяжет прямой авиарейс

    Авиакомпания Air China в декабре запустит прямой авиамаршрут, который соединит Алматы с Чэнду (административным центром провинции Сычуань), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    авиарейс
    Фото: freepik

    Согласно расписанию, пассажирские рейсы по данному маршруту будут выполняться самолетом Airbus A320neo два раза в неделю: по вторникам и субботам. Продолжительность полета из Чэнду в Алматы составит 3,5 часа, что сэкономит как минимум 7 часов по сравнению с транзитным перелетом, а на обратном пути полет продлится 5 часов.

    Согласно сообщению, открытие прямого авиасообщения между двумя городами позволит в полной мере использовать преимущества воздушных перевозок, такие как высокая эффективность и удобство, а также будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных обменов между юго-западным регионом Китая и странами Центральной Азии.

    В последние годы экономическое и торговое сотрудничество между Казахстаном и провинцией Сычуань становится все более тесным. Экспортируемые из провинции транспортные средства, кондиционеры и другие товары пользуются популярностью среди жителей Казахстана, а феррохром, цинковый концентрат, ячмень и другие товары из Казахстана также поступают на китайский рынок через Сычуань.

    О расширении авиамаршрутов между Алматы и крупными городами Китая мы писали ранее.

    Динара Жусупбекова
    Автор
