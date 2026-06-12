Алматы-3 проходит госэкспертизу: когда начнется строительство нового вокзала

В управлении развития дорожной инфраструктуры рассказали на какой стадии находится проект. На запрос агентства глава управления Олжас Шабданов сообщил, что технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства вокзала Алматы-3 настоящее время находится на рассмотрении государственной экспертизы.

– Управлением развития дорожной инфраструктуры завершена разработка технико-экономического обоснования по объекту «Строительство вокзала «Алматы-3» с развитием станции для пассажирского и грузового движения», которое направлено на государственную экспертизу для получения соответствующего заключения, – говорится в ответе.

Вместе с тем, фактическая стоимость строительства еще не определена. По словам руководителя управления Олжаса Шабданова, окончательная стоимость строительства объекта станет известна после получения положительного заключения государственной экспертизы по ТЭО.

Недавно стало известно, что для реализации проекта изымут 52 земельных участка. Для государственных нужд планируется выкуп земель на перегоне Бурундай – Аксенгир. Завершить процедуру принудительного изъятия планируется до конца 2028 года.

– Управлением земельных отношений города Алматы начаты процедуры по изъятию (выкупу) земельных участков для государственных нужд в рамках реализации указанного ТЭО, – подчеркнул Олжас Шабданов.

Ранее в акимате отмечали, что строительство «Алматы-3» станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры мегаполиса. По прогнозам, в 2027 году новый вокзал сможет обслуживать около 1,12 млн пассажиров в год, а к 2040 году пассажиропоток вырастет до 1,97 млн человек. Ожидается, что грузооборот станции к 2030 году достигнет 620 тыс. тонн ежегодно.

Планы по строительству третьего железнодорожного вокзала в Алматы были озвучены еще в 2021 году.

В начале 2024 года акимат уточнил, что участок для строительства новой платформы находится на магистральной сети, принадлежащей АО «НК «Қазақстан темір жолы». Проект будет реализован вблизи микрорайона Мадениет. Тогда ожидалось, что строительство займет около трех лет, а ввод вокзала в эксплуатацию может состояться в 2026–2027 годах.