РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Allur и малайзийская Proton обсудили перспективы технологического и производственного сотрудничества

    В Астане состоялась официальная встреча между руководством казахстанской автомобильной компании Allur и делегацией Proton Holdings Berhad, ведущего автопроизводителя Малайзии, передает агентство Kazinform со ссылкой на компанию Allur.

    Allur и малайзийская Proton обсудили перспективы технологического и производственного сотрудничества
    Фото: Allur

    Мероприятие стало частью визита Proton в Казахстан, который продлится до 19 июня, и включает ряд рабочих переговоров с представителями отечественного автопрома.

    Малазийскую сторону возглавил генеральный директор Proton, Dr. Li ChunRong, которого сопровождали топ-менеджеры, курирующие корпоративную стратегию, международное развитие и технологические инициативы.

    Proton Holdings Berhad, основанная в 1983 году, является крупнейшим национальным автопроизводителем Малайзии и располагает тремя производственными площадками (Shah Alam, MVF и Tanjung Malim), а также наиболее широкой в стране сетью автоцентров, предоставляющих полный спектр услуг: от продаж и технического обслуживания до поставок оригинальных автозапчастей.

    Во время встречи стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества в области обмена технологиями, локализации производства и подготовки кадров. Руководство Proton выразило готовность поделиться собственными инженерными решениями, платформами, а также опытом внедрения экологических стандартов. Отдельное внимание было уделено созданию образовательной базы для подготовки квалифицированных специалистов в Казахстане.

    Участники встречи отметили высокий потенциал промышленной кооперации, способной охватить как технологические, так и стратегические направления развития автомобильной отрасли.

    Теги:
    Машиностроение Сотрудничество Авто
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают