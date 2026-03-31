Алишер Жумакан завоевал второе серебро ЧА по трековому велоспорту
Казахстанский трековый велогонщик Алишер Жумакан пополнил медальную копилку сборной на чемпионате Азии в Тайгатае (Филиппины), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Казахстанец показал второй результат в скрэтче, завоевав серебряную награду.
Победу одержала Хайцзяо Сунь (Китай). Третье место занял Цун Вай Чу (Гонконг).
В Национальном олимпийском комитете отметили, что Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли «серебро» в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.
