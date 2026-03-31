Алишер Жумакан завоевал второе серебро ЧА по трековому велоспорту

Казахстанец показал второй результат в скрэтче, завоевав серебряную награду.

Победу одержала Хайцзяо Сунь (Китай). Третье место занял Цун Вай Чу (Гонконг).

В Национальном олимпийском комитете отметили, что Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли «серебро» в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии по велоспорту на треке.