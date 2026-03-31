РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 30 Март 2026 | GMT +5

    Алишер Жумакан завоевал второе серебро ЧА по трековому велоспорту

    Казахстанский трековый велогонщик Алишер Жумакан пополнил медальную копилку сборной на чемпионате Азии в Тайгатае (Филиппины),  передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    Казахстанец показал второй результат в скрэтче, завоевав серебряную награду.

    Победу одержала Хайцзяо Сунь (Китай). Третье место занял Цун Вай Чу (Гонконг).

    В Национальном олимпийском комитете отметили, что Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли «серебро» в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии по велоспорту на треке.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают