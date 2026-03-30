Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии по велоспорту на треке
Сборная Казахстана по велоспорту на треке продолжает свое выступление на чемпионате Азии в Тайгатае (Филиппины), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
В рамках турнира национальная команда отметилась тремя медалями.
У женщин в индивидуальной гонке преследования на третью ступень пьедестала поднялась Рината Султанова.
Алишер Жумакан показал второй результат в групповой гонке по очкам.
В число призеров попали Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов. Спортсмены стали вторыми в мэдисоне.
Напомним, Казахстан завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.