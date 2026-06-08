Алишер Жумакан стал серебряным призером Гран-при по велоспорту в Словакии

Казахстанский велогонщик Алишер Жумакан завоевал серебряную медаль в скрэтче на турнире серии Гран-при по трековому велоспорту в Прешове (Словакия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен Казахстана показал второй результат в дисциплине "скрэтч".

Первое место занял Дамиан Славэк (Польша). Третьим финишировал Мустафа Таракчи (Турция).

Также в этом году Жумакан на этапе Кубка мира в Гонконге занял девятое место в омниуме.

Напомним, казахстанские паралимпийцы выиграли 12 медалей на чемпионате Азии по каноэ.