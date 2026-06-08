Алишер Жумакан стал серебряным призером Гран-при по велоспорту в Словакии
Казахстанский велогонщик Алишер Жумакан завоевал серебряную медаль в скрэтче на турнире серии Гран-при по трековому велоспорту в Прешове (Словакия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен Казахстана показал второй результат в дисциплине "скрэтч".
Первое место занял Дамиан Славэк (Польша). Третьим финишировал Мустафа Таракчи (Турция).
Также в этом году Жумакан на этапе Кубка мира в Гонконге занял девятое место в омниуме.
Напомним, казахстанские паралимпийцы выиграли 12 медалей на чемпионате Азии по каноэ.