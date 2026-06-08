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    Алишер Жумакан стал серебряным призером Гран-при по велоспорту в Словакии

    Казахстанский велогонщик Алишер Жумакан завоевал серебряную медаль в скрэтче на турнире серии Гран-при по трековому велоспорту в Прешове (Словакия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Алишер Жумакан стал серебряным призером Гран-при по велоспорту в Словакии
    Фото: НОК РК

    Спортсмен Казахстана показал второй результат в дисциплине "скрэтч".

    Первое место занял Дамиан Славэк (Польша). Третьим финишировал Мустафа Таракчи (Турция).

    Также в этом году Жумакан на этапе Кубка мира в Гонконге занял девятое место в омниуме.

    Напомним, казахстанские паралимпийцы выиграли 12 медалей на чемпионате Азии по каноэ.

    Спорт Словакия Велоспорт Серебро НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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