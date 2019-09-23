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Алихан Смаилов отметил необходимость использования казахстанских материалов при застройке Туркестана

23 Сентября 2019 15:15
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Алихан Смаилов отметил необходимость использования казахстанских материалов при застройке Туркестана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый-заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов отметил необходимость контроля использования строительных материалов казахстанского производства при застройке города Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В июле текущего года на веб-портале установлен форматно-логический контроль, который не позволяет заказчикам и поставщикам подписывать акты без внесения сертификатов происхождения товаров, в том числе Сертификатов СТ-KZ. Это позволит определить объективную картину по местному содержанию в госзакупках и облегчит мониторинг», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Минфина также отметил, что 19 апреля 2019 года внесены изменения в закон о госзакупках, теперь по поручению Президента Правительством могут устанавливаться лица, с которыми проводятся госзакупки из одного источника.

«Эта норма также может использоваться в целях изъятия из нацрежима. В рамках данной нормы идет строительство объектов в городе Туркестане, при этом 145 лиц, определенные постановлением Правительства, являются казахстанскими компаниями. Считаем необходимым акиматам проследить, чтобы эти лица использовали строительные материалы казахстанского производства», - подчеркнул Алихан Смаилов.



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Ключевые слова: Правительство РК, Туркестанская область, Строительство,
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Автор:

Серик Сабеков

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