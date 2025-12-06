Алгоритм действий при обнаружении туши каспийского тюленя требуют экологи

3 ноября с побережья Тупкараганского района было обнаружено 112 трупов каспийских тюленей. Через пять дней, 8 ноября, на побережье острова Кулалы было найдено еще 71 погибшее животное.

По данным областного управления рыбного хозяйства, с 2022 года в Мангистау погибло более 3,5 тысяч каспийских тюленей.

Массовая гибель животных была зафиксирована и в прошлом году: тогда с побережья было собрано в общей сложности 2 212 трупов.

В этом году с начала года количество погибших каспийских тюленей достигло примерно 470. Кроме того, также находят мертвых различных птиц и осетровых рыб.

Представители департамента экологии, специалисты рыбного хозяйства и Института гидробиологии и экологии провели отбор проб на месте происшествия, взяв образцы у животных и из морской воды.

— Мы проверили воду в районе, где были обнаружены каспийские тюлени. Морская вода чистая, не загрязнена нефтью или другими химическими веществами, — сообщил руководитель отдела областного департамента экологии Кайсар Надирбек.

Фото: Данияр Акимжанов

Специалисты Комитета рыбного хозяйства предполагают, что массовая гибель каспийских тюленей может быть связана с ослаблением иммунитета животных или воздействием вирусов.

Однако до настоящего времени эксперты не могут точно определить причину гибели морских животных.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков напомнил, что после гибели более двух тысяч каспийских тюленей в прошлом году организация провела всестороннее изучение проблемы, подготовила десять предложений и передала их в местные компетентные органы.

Среди предложений — систематическое изучение не только трупов, но и живых тюленей, привлечение независимых местных экспертов к мониторинговым работам в море, проводимым крупными компаниями и научными организациями, а также выделение 30 процентов от суммы ущерба, взысканного с браконьеров, тем, кто их задерживает.

— 24 февраля на аппаратном совещании акимата области эти предложения были изучены. Ассоциация ECOJER представила десять мер от имени регионального эко-совета Мангистауской области и областного филиала Qazaq Balyk, которые были приняты протокольно. Одним из предложений стал разработанный алгоритм действий на случай обнаружения живого или мертвого каспийского тюленя за пределами моря. Волонтерский клуб «Эколидер» предложил разместить этот алгоритм в местах с большим количеством туристов, а также опубликовать через СМИ и социальные сети. Однако это предложение до сих пор не реализовано, — отметил независимый эколог.

Фото: Институт гидробиологии и экологии

Каспийский тюлень был включен в Красную книгу в 2020 году. Однако защитники природы утверждают, что конкретные меры по охране животного до сих пор не предпринимаются.

— Постановление Правительства Казахстана № 884 от 24 октября 2024 года о создании государственного природного резервата «Каспийский тюлень» опубликовано, но на практике резерват до сих пор не создан, — подчеркнул председатель регионального эко-совета Ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков.

По словам руководителя волонтерского клуба «Эколидер» Бахытгуль Жаксылыковой, независимые экологи не привлекаются к исследовательским работам.

— Нас не допускают к исследованиям. За последние два года мы неоднократно поднимали вопрос о каспийских тюленях и предложили десять мер. Но они выполнены не полностью. Совсем недавно было найдено более 180 мертвых тюленей. А сколько еще не найдено? Это большая проблема. Если нас пригласят на место для участия в исследовании, мы готовы помочь. Там нет ничего сложного: видеть своими глазами, прикасаться руками. Но тюлени гибнут каждый год. Каспийский институт открыт, но его работа пока не видна. Люди не знают, что делать, если находят тюленя. Алгоритма нет. Профилактическая работа, чтобы предотвратить гибель каспийских тюленей, не ведется, — сказала Бахытгуль Жаксылыкова.

Фото: из личного архива эксперта

Волонтерский клуб «Эколидер» создан при Назарбаев Интеллектуальной школе в Актау. В его составе около 300 человек.

Члены клуба готовы совместно изучать причины резкого сокращения численности эндемика Каспийского моря, привлекаться в качестве волонтеров для сбора трупов тюленей и проводить исследовательские опросы.

По словам директора филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq Balyk по Мангистауской области Данияра Акимжанова, необходимо увеличить объем поступающей в Каспий воды.

— Уровень воды в море напрямую влияет на водных животных и птиц. Гибель каспийских тюленей продолжается без перерыва последние пять лет. Животные погибают два раза в год — весной и осенью. Но точную причину гибели назвать невозможно. Это связано либо с безразличием научно-исследовательских институтов, либо с нехваткой специалистов — точного ответа нет. Как специалист, я могу предложить следующее: пять стран, расположенных вокруг Каспийского моря, должны принять конкретные меры по защите флоры и фауны Каспия, всех водных животных и по борьбе с обмелением моря. Требования и контроль к нефтяным компаниям необходимо усилить. На туркменской стороне нужно построить дамбу на Карабугазском заливе, чтобы остановить потерю воды из Каспия. Следует увеличить объем воды, поступающей в Каспий с рек Волги и Урала. Обмеление Каспийского моря напрямую влияет на водных животных. Гибнут не только каспийские тюлени, но и осетровые рыбы, мелкая рыба, водоплавающие птицы, — подчеркнул Данияр Акимжанов.

Фото: из личного архива Данияра Акимжанова

Ранее мы уже писали о том, что в Мангистау вновь фиксируется гибель каспийских тюленей.