Александр Усик снова абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе

Они оспорили звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой был рассчитан на двенадцать раундов и завершился победой Усика, нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, Александр Усик одержал 24-ю победу в профессиональной карьере и вновь стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Что касается Даниэля Дюбуа, то он потерпел третье поражение на профи-ринге.

Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года и закончился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Ранее вышла обновленная версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) во всех весовых категориях.