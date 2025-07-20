Александр Усик снова абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе
В Лондоне (Великобритания) состоялся бой-реванш украинского боксера Александра Усика (23-0, 14 КО) и британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Они оспорили звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой был рассчитан на двенадцать раундов и завершился победой Усика, нокаутом в пятом раунде.
Таким образом, Александр Усик одержал 24-ю победу в профессиональной карьере и вновь стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.
Что касается Даниэля Дюбуа, то он потерпел третье поражение на профи-ринге.
Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года и закончился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
Ранее вышла обновленная версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) во всех весовых категориях.