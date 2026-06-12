Александр Шевченко вышел в полуфинал Челленджера в Словакии

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко успешно преодолел четвертьфинальную стадию грунтового турнира серии Челленджер в Братиславе (Словакия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Теннисист, занимающий 97-е место в мировом рейтинге и получивший первый номер посева, в четвертьфинале встречался с 312-й ракеткой чехом Максимом Мрва.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился победой Шевченко в двух сетах — 7:6 (11:9), 6:0. По ходу встречи казахстанский теннисист выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал все четыре заработанных брейк-пойнта.

Напомним, Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании.