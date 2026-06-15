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    Александр Шевченко уступил в финале Челленджера в Братиславе

    Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в финале турнира категории Челленджер в Словакии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Александр Шевченко уступил в финале Челленджера в Братиславе
    Фото: ФТК

    Шевченко, занимающий 97-е место в мировом рейтинге и получивший первый номер посева, в финале встречался с 293-й ракеткой планеты японцем Таро Дэниель.

    Матч продлился три сета и завершился поражением Шевченко с итоговым счетом — 6:3, 0:6, 6:7 (2:7). 

    Теннисисты провели на корте 2 часа и 36 минут. За это время Александр совершил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 12 заработанных.

    Данный результат позволит Шевченко набрать дополнительные рейтинговые баллы и улучшить положение в обновленном мировом рейтинге.

    В полуфинале Шевченко встречался с 215-й ракеткой планеты украинцем Виталием Сачко.

    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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