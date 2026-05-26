    Александр Бублик завершил выступление на «Ролан Гаррос» уже в первом круге

    Александр Бублик, представляющий Казахстан, не сумел преодолеть стартовый раунд Открытого чемпионата Франции — 2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Sports.kz

    В матче первого круга десятая ракетка мира уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу, занимающему 80-е место в рейтинге ATP.

    Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 в пользу немецкого теннисиста. Продолжительность матча составила 3 часа 13 минут.

    Для соперников это была восьмая очная встреча. После этой победы преимущество в личных противостояниях сохранил Штруфф — 5:3.

    Во втором круге немецкий спортсмен встретится с победителем матча между Денисом Шаповаловым и Джейми Фария.

    Отметим, что призовой фонд Ролан Гаррос 2026 составляет 72,8 млн долларов, что стало рекордным увеличением по сравнению с прошлым сезоном.

    Напомним, ранее казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева прошли во второй раунд «Ролан-Гаррос» в одиночном разряде.

    Адиль Саптаев
    Автор