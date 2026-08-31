Александр Бублик с победы стартовал на US Open-2026

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик с победы стартовал на заключительном в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США., передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Спортсмен, занимающий 16-е место в мировом рейтинге и получивший 15-й номер посева, в матче первого круга US Open встречался с 253-й ракеткой планеты американцем Джеффри Джоном Волфом, который получил wild card (специальный допуск от организаторов).

Встреча продлилась четыре сета и завершилась победой Бублика с итоговым счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:1.

Теннисисты провели на хардовом корте 2 часа и 15 минут. За это время Александр совершил 18 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов из восьми заработанных.

Во втором круге казахстанец сыграет против победителя противостояния между аргентинцем Тьяго Агустино Тиранте и французом Адрианом Маннарино.

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира в live-рейтинге WTA.