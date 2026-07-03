Александр Бублик: Надеюсь сохранить форму и продолжать показывать хороший теннис

Казахстанский теннисист Александр Бублик после выхода в третий круг Уимблдона заявил, что доволен своей игрой и рассчитывает сохранить нынешнюю форму до конца турнира, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Лондона.

Во втором круге Уимблдона 11-я ракетка мира уверенно обыграл француза Кирьяна Жаке (139-й в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:5). На послематчевой пресс-конференции в четверг вечером Бублик отметил, что не считает свой нынешний уровень игры неожиданным.

— Думаю, именно на таком уровне я играл весь последний год, так что для меня это вполне нормально. Честно говоря, я и не ожидал от себя меньшего, чем выйти туда, где нахожусь сейчас. Надеюсь сохранить эту форму, продолжать показывать хороший теннис и получать удовольствие от игры на Уимблдоне, — сказал теннисист.

Говоря о предстоящих матчах, Бублик подчеркнул, что не разделяет соперников по уровню сложности и считает главным фактором собственную физическую готовность.

— Уровень тенниса сейчас очень сильно вырос, поэтому к каждому матчу нужно готовиться одинаково тщательно, независимо от того, кто будет стоять по другую сторону сетки. Моя задача — подготовить тело, чтобы оно выдерживало нагрузку в пятисетовых матчах. Как показала встреча с Коккинакисом, я способен это делать, а сегодня вообще чувствовал себя прекрасно физически. Сейчас главное — восстановиться и снова выйти на корт, — отметил он.

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