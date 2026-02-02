Александр Бублик: Играть за страну — большая ответственность

Александр Бублик отметил это на закрытой встрече в формате meet & greet с представителями медиа.

По словам спортсмена, давление в командном турнире связано прежде всего с ответственностью за страну.

— На Кубке Дэвиса ты играешь не за себя, ты играешь за страну. И это непросто для меня лично. Я чувствую личное давление именно из-за этого, — отметил Бублик.

Он подчеркнул, что не подвержен влиянию общественной критики, однако внутреннее напряжение ощущает постоянно.

— Я достаточно спокойно отношусь к критике, мне на неё, грубо говоря, всё равно. Но давление за страну я чувствую, — сказал теннисист.

Бублик напомнил, что в последние годы его результаты в Кубке Дэвиса уступают выступлениям в ATP-туре, несмотря на вход в десятку сильнейших игроков мира и победы на турнирах.

— За это время я вошёл в топ-10, выиграл несколько титулов ATP, но в Кубке Дэвиса у меня не было побед. Это, конечно, немного давит, — признался он.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Тем не менее спортсмен подчеркнул, что участие в Кубке Дэвиса считает своим долгом.

— Я всегда мог отказаться и не приезжать. Но это не мой путь. Считаю своим долгом играть за Казахстан, — заявил Бублик.

Говоря о своём карьерном росте и попадании в топ-10, теннисист отметил, что переломным моментом стало принятие возможного спада и отказ от прежней «зоны комфорта».

— Позиция 30–40 в рейтинге была для меня комфортной. Там нет большого давления. Но когда я упал за пределы топ-100, я понял, что играть в теннис без борьбы за результат мне неинтересно, — рассказал он.

По словам Бублика, изменения стали возможны благодаря более осознанному подходу к тренировочному процессу.

— Это не взмах волшебной палочки. Появилась дополнительная ответственность, и я смог вынести её на тренировки, — отметил спортсмен.

Отвечая на вопрос о дальнейших целях, Бублик подчеркнул, что не считает себя игроком десятки, пока не удержится в ней на дистанции.

— Не могу назвать себя игроком топ-10, пока не пробуду там пару лет. Коснуться — это одно, удержаться — совсем другое, — сказал он.

В ближайшие дни Александр Бублик в составе сборной Казахстана примет участие в матчах Кубка Дэвиса против команды Монако.

6-7 февраля в Астане мужская национальная команда сыграет с вышеназванным противником.

В случае победы сборная Казахстана выступит в первой мировой группе. Кубок Дэвиса — аналог командного чемпионата мира по теннису среди мужчин.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик выступил на Australian Open.