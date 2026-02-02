РУ
    21:36, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Александр Бублик: Играть за страну — большая ответственность

    Теннисист сборной Казахстана, игрок топ-10 мирового рейтинга ATP Александр Бублик признался, что матчи Кубка Дэвиса остаются для него одними из самых психологически сложных форматов в карьере, несмотря на успешные выступления в профессиональном туре, передаёт корреспондент агентства Kazinform

    Александр Бублик
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Александр Бублик отметил это на закрытой встрече в формате meet & greet с представителями медиа.

    По словам спортсмена, давление в командном турнире связано прежде всего с ответственностью за страну.

    — На Кубке Дэвиса ты играешь не за себя, ты играешь за страну. И это непросто для меня лично. Я чувствую личное давление именно из-за этого, — отметил Бублик.

    Он подчеркнул, что не подвержен влиянию общественной критики, однако внутреннее напряжение ощущает постоянно.

    — Я достаточно спокойно отношусь к критике, мне на неё, грубо говоря, всё равно. Но давление за страну я чувствую, — сказал теннисист.

    Бублик напомнил, что в последние годы его результаты в Кубке Дэвиса уступают выступлениям в ATP-туре, несмотря на вход в десятку сильнейших игроков мира и победы на турнирах.

    — За это время я вошёл в топ-10, выиграл несколько титулов ATP, но в Кубке Дэвиса у меня не было побед. Это, конечно, немного давит, — признался он.

    Александр Бублик
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Тем не менее спортсмен подчеркнул, что участие в Кубке Дэвиса считает своим долгом.

    — Я всегда мог отказаться и не приезжать. Но это не мой путь. Считаю своим долгом играть за Казахстан, — заявил Бублик.

    Говоря о своём карьерном росте и попадании в топ-10, теннисист отметил, что переломным моментом стало принятие возможного спада и отказ от прежней «зоны комфорта».

    — Позиция 30–40 в рейтинге была для меня комфортной. Там нет большого давления. Но когда я упал за пределы топ-100, я понял, что играть в теннис без борьбы за результат мне неинтересно, — рассказал он.

    По словам Бублика, изменения стали возможны благодаря более осознанному подходу к тренировочному процессу.

    — Это не взмах волшебной палочки. Появилась дополнительная ответственность, и я смог вынести её на тренировки, — отметил спортсмен.

    Отвечая на вопрос о дальнейших целях, Бублик подчеркнул, что не считает себя игроком десятки, пока не удержится в ней на дистанции.

    — Не могу назвать себя игроком топ-10, пока не пробуду там пару лет. Коснуться — это одно, удержаться — совсем другое, — сказал он.

    В ближайшие дни Александр Бублик в составе сборной Казахстана примет участие в матчах Кубка Дэвиса против команды Монако.

    6-7 февраля в Астане мужская национальная команда сыграет с вышеназванным противником.

    В случае победы сборная Казахстана выступит в первой мировой группе. Кубок Дэвиса — аналог командного чемпионата мира по теннису среди мужчин.

    Ранее сообщалось, что Александр Бублик выступил на Australian Open.

     

    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
