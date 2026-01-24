Алекандр Бублик обновил личное достижение на Australian open

В третьем круге Бублику противостоял аргентинец Томас Мартин Этчеверри, занимающий 62-е место в мировом рейтинге. Матч выдался напряженным, на выявление победителя понадобилось чуть больше 2,5 часов.

По ходу матча Бублик подал навылет 21 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Этчеверри сделал 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Бублик в итоге вырвал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

В четвертом круге Александр Бублик сыграет против шестой ракетки мира, хозяина корта Алекса де Минаура.

Ранее впервые в карьере в четвертый круг вышла другая тенниистка, представляющая Казахстан, Юлия Путинцева.