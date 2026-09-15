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    Alatau City станет первым городом в Казахстане с новой системой воздушного транспорта

    В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан в Республику Корея достигнуты новые договоренности по развитию технологий городской воздушной мобильности (UAM), беспилотной авиации и цифрового управления низковысотным воздушным пространством в Казахстане, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    әуе көлігі
    Фото: Минтранспорта РК

    Ключевым документом в сфере цифровизации транспорта стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея (MOLIT).

    Документ подписали Заместитель Премьер-Министра–министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев, Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев и Министр MOLIT Ким Юн Док.

    Меморандум направлен на развитие сотрудничества в области передачи технологий, создания и внедрения системы управления движением беспилотных авиационных систем (UTM) . Документ также предусматривает перспективу подготовки полномасштабного межправительственного соглашения в сфере UTM.

    Уполномоченными партнерами по практической реализации проекта определены южнокорейская государственная корпорация Korea Airports Corporation (KAC) и казахстанская компания Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG).

    Сотрудничество предусматривает передачу и локализацию современных цифровых технологий для управления низковысотным воздушным пространством и создание технологической основы для безопасной интеграции беспилотных авиационных систем, eVTOL и других видов воздушного транспорта в единую цифровую экосистему Казахстана.

    В рамках достигнутых договоренностей предусматривается передача необходимых технологий и цифровых решений для локального развертывания системы UTM в Казахстане. Это создаст основу для технологической независимости и позволит обеспечить локальное управление системой и обработку данных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

    В целях безопасного внедрения новых технологий Министерство транспорта Республики Казахстан рассмотрит возможность применения механизма экспериментального правового режима (регуляторной «песочницы») и соответствующих мер государственной поддержки для участников проекта.

    При реализации проекта будут учитываться применимые международные стандарты и рекомендуемая практика Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также требования Республики Казахстан в области авиационной безопасности, кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры.

    Сотрудничество KAC и AAAG является частью более широкой программы по формированию в Казахстане экосистемы Городской воздушной мобильности, включающей цифровое управление воздушным движением, инфраструктуру для eVTOL, вертипорты и решения для беспилотной логистики.

    Alatau City станет первой площадкой для практического внедрения передовых решений UTM и формирования современной экосистемы воздушной мобильности в Казахстане.

    Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея достигнута важная договоренность в сфере трудовой миграции, передает Kazinform со ссылкой на Министерством труда и социальной защиты населения РК.

    Напомним, Казахстан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в энергетике, трудоустройстве и культуре.

    Аэротакси Министерство по искусственному интеллекту Казахстан Alatau City Южная Корея Минтранспорта РК Алатау
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор