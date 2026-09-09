Alatau City и южнокорейские компании запустят пилотный проект цифрового двойника города

Alatau City Authority, AST Holdings Co., Ltd. и ILJOO GnS Co., Ltd. подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве в сфере Smart City и Digital Twin, передает Kazinform.

Следующим практическим этапом станет проработка пилотного проекта по применению технологий цифрового двойника и Интернета вещей (IoT) в Alatau City.

Специальная организация управления «Alatau City Authority», южнокорейские технологические компании AST Holdings Co., Ltd. и ILJOO GnS Co., Ltd. подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве в сфере Smart City и цифровых технологий.

Документ предусматривает запуск совместного пилотного проекта (Proof of Concept, PoC) по применению технологий цифрового двойника (Digital Twin) и Интернета вещей (IoT) на территории Alatau City.

Подписание состоялось в Пусане в рамках международной выставки Global Smart City Expo и стало практическим шагом по привлечению ведущих мировых компетенций в создание нового города.

Alatau City развивается как новый масштабный центр урбанизации и деловой активности Казахстана. Ключевое преимущество проекта — возможность изначально закладывать единую цифровую инфраструктуру параллельно с физическим строительством, интегрируя инструменты искусственного интеллекта, сбор данных и IoT в городское пространство с нуля.

Фото: пресс-служба Alatau City Authority

В рамках Меморандума стороны не переходят сразу к затратным полномасштабным внедрениям, а проведут практическую апробацию технологий. Пилотный проект позволит протестировать сбор и синхронизацию городских данных, мониторинг инженерных систем. В перспективе цифровая модель станет прикладным инструментом для принятия управленческих решений в градостроительстве, транспортной логистике, мониторинге коммунальных сетей и экологической безопасности.

— Наша задача — не ждать появления уже построенного города, чтобы затем начинать его сложную цифровую трансформацию. У Alatau City есть уникальная возможность формировать необходимую IT-архитектуру с самого фундамента. Мы рассматриваем цифровой двойник не просто как презентационную 3D-модель, а как работающую аналитическую систему для управления развитием города на основе реальных данных. Поэтому мы начинаем с пилота с признанными корейскими экспертами, чтобы на практике оценить эффективность каждого решения перед его масштабированием, — подчеркнул CEO Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров.

Партнеры Alatau City Authority обладают подтвержденным международным опытом:

AST Holdings Co., Ltd. — южнокорейская компания, специализирующаяся на технологиях Smart City, GIS, BIM и Digital Twin, с опытом реализации масштабных проектов в Южной Корее, Саудовской Аравии и других странах.

ILJOO GnS Co., Ltd. — разработчик решений в сфере промышленной цифровизации, искусственного интеллекта и безопасности критической инфраструктуры.

Сотрудничество с корейскими партнерами выстроено по принципу совместного тестирования и взаимного трансфера технологий. После подписания экспертные группы приступят к согласованию параметров пилотной зоны. По итогам PoC будет рассмотрен вопрос расширения функционала экосистемы цифрового двойника Alatau City.

Ранее Alatau City Authority и органы прокуратуры подписали Меморандум о защите прав инвесторов.