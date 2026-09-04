Alatau City Authority и органы прокуратуры подписали Меморандум о защите прав инвесторов

Специальная организация управления «Alatau City Authority», Служба по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры и прокуратура Алматинской области подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, передает Kazinform.

Документ направлен на укрепление взаимодействия в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов, а также на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в городе Алатау.

В рамках сотрудничества стороны намерены совершенствовать механизмы оперативного реагирования на проблемные вопросы инвесторов, предупреждать административные барьеры и обеспечивать эффективное взаимодействие государственных органов при реализации инвестиционных проектов.

Фото: Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры

Значимость этого направления обусловлена масштабом инвестиционных планов Alatau City. В настоящее время инвестиционный пул города включает 67 проектов общим объемом порядка 6,9 млрд долларов США с потенциалом создания около 55 тысяч рабочих мест.

Председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Бауыржан Ералы отметил, что при таком масштабе инвестиционных планов особое значение приобретает доверие инвесторов и гарантированная защита их прав.

— За масштабными инвестиционными показателями стоят конкретные инвесторы, их капитал и доверие к Казахстану. Поэтому наша задача — не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и предупреждать их на ранних этапах реализации проектов. Сегодняшний меморандум позволяет объединить возможности Alatau City Authority и прокуратуры для более оперативного решения вопросов бизнеса и усилить защиту инвесторов непосредственно на площадке реализации проектов, — сказал Бауыржан Ералы.

В ходе мероприятия председатель Комитета также представил основные направления работы Комитета и действующие механизмы защиты прав инвесторов, включая цифровой мониторинг инвестиционных проектов, институт персонального прокурора, прокурорский фильтр и механизм досудебного урегулирования споров.

Фото: Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры

Стоит отметить, что сегодня Комитет по защите прав инвесторов сопровождает 3,4 тыс. инвестиционных проектов по всей республике, обеспечивая защиту прав инвесторов и содействуя устранению возникающих административных барьеров.

Главный исполнительный директор Специальной организации управления «Alatau City Authority» Алишер Абдыкадыров подчеркнул, что на этапе активной реализации инвестиционных проектов особое значение приобретает не только привлечение капитала, но и создание предсказуемых условий для дальнейшей работы инвесторов.

— Создание благоприятного инвестиционного климата предполагает не только наличие экономического потенциала, но и четких, прозрачных механизмов защиты прав инвесторов. Наша задача — обеспечить системное сопровождение инвестиционных проектов, своевременное рассмотрение возникающих вопросов и снижение административных барьеров. Подписанный Меморандум позволит усилить взаимодействие Alatau City Authority с органами прокуратуры и сформировать дополнительные механизмы защиты законных прав и интересов инвесторов, — отметил Алишер Абдыкадыров.

Подписание Меморандума стало очередным шагом в формировании эффективной инвестиционной экосистемы города Алатау и укреплении взаимодействия между институтами, ответственными за привлечение инвестиций, сопровождение проектов и защиту прав инвесторов.